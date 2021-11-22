Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Надзвичайні новини

Посварилися: під Кременчуком 60-річна жінка вбила 34-річного чоловіка

Сьогодні, 17:13 Переглядів: 608

 

Жінку затримали

22 листопада під Кременчуком 60-річна жінка вбила 34-річного чоловіка. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Його тіло з тілесними ушкодженнями зранку виявили у будинку, в якому чоловік проживав разом з рідними.

- Під час проведення першочергових слідчих дій вдалося встановити, що смертельні тілесні ушкодження чоловік отримав під час раптової сварки з 60-річною місцевою мешканкою. Під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, слідчо-оперативна група поліції виявила на території домоволодіння знаряддя злочину та інші речові докази, - повідомив Андрій Власенко, тимчасовий виконував обов’язків начальника Кременчуцького районного управління поліції.

Фігурантку затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення їй про підозру та обрання запобіжного заходу.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування. У разі доведення судом вини підозрюваній загрожує до 15 років позбавлення волі.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: вбивство
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх