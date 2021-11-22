Посварилися: під Кременчуком 60-річна жінка вбила 34-річного чоловіка

22 листопада під Кременчуком 60-річна жінка вбила 34-річного чоловіка. Про це повідомляє пресслужба поліції.
Його тіло з тілесними ушкодженнями зранку виявили у будинку, в якому чоловік проживав разом з рідними.
Фігурантку затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення їй про підозру та обрання запобіжного заходу.
У рамках відкритого кримінального провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування. У разі доведення судом вини підозрюваній загрожує до 15 років позбавлення волі.
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