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На території Полтавської обласної бібліотеки археологи знайшли залишки споруди, якій щонайменше 190 років

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 361

 

На більшості цих знахідок були виражені сліди вогню

У Полтаві на території обласної бібліотеки археологи знайшли залишки споруди, якій щонайменше 190 років.

- Знайдено було надзвичайно велику кількість пляшок – штофів. Штофи – це такі скляні вироби квадратної форми. Вони відрізнялися від винної пляшки. На більшості цих знахідок були виражені сліди вогню, − написав говорить археолог Юрій Пуголовок на своїй сторінці фейсбуці.

Окрім штофів, археологи натрапили на столовий посуд та рештки їжі. Є припущення, що споруда – це корчма – будівля, в якій продавали спиртні напої.

Розкопки
Розкопки

Знайшли також фрагменти пляшок кам’яної кераміки, в які розливали сельтерську мінеральну воду. Її добували на кордоні з Німеччиною, додав археолог. Залишки передадуть до Краєзнавчого музею, оскільки залишити на місці не можна через реконструкцію.

Фрагменти пляшок кам’яної кераміки
Фрагменти пляшок кам’яної кераміки

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: археологи Полтава
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