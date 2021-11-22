На території Полтавської обласної бібліотеки археологи знайшли залишки споруди, якій щонайменше 190 років

У Полтаві на території обласної бібліотеки археологи знайшли залишки споруди, якій щонайменше 190 років.
Окрім штофів, археологи натрапили на столовий посуд та рештки їжі. Є припущення, що споруда – це корчма – будівля, в якій продавали спиртні напої.
Знайшли також фрагменти пляшок кам’яної кераміки, в які розливали сельтерську мінеральну воду. Її добували на кордоні з Німеччиною, додав археолог. Залишки передадуть до Краєзнавчого музею, оскільки залишити на місці не можна через реконструкцію.
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