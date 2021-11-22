Мер Кременчука Малецький розповів, що зустрічався з президентом ФК «Кремінь» Ковніром

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 647

ТелеграфЪ намагається розібратися, в якій зараз ситуації кременчуцька футбольна команда, чи є варіанти передати команду назад під крило міста

Футбольна команда «Кремінь» не набирає очок у Першій лізі вже 6 матчів поспіль і до повторення клубного рекорду залишилася одна гра. Без виграшна серія «Кременя» з 19 вересня триває 10 ігор: нічия та 9 поразок. Команда дві домашні гри грає на виїзді. До зимової перерви покинули 5 ключових гравців, на поле не виходь після дискваліфікації капітан Денис Бєлоусов, а боротися за честь Кременчука «під танк» кинули молодь.

Ці тривожні дзвіночки серед вболівальників породжують тривогу. Чи залишиться команда? Чи переживе зимову перерву? Чи є шанс затриматися у Першій лізі? Чи є варіанти передати назад професійну команду під крило міста повернув статус муніципального клубу?

«ТелеграфЪ» запитав в оточення наближеного до міського голови, чи планує місто наступного року повернути професійну команду. На що отримали відповідь, що у клуба є свій президент та фінансування – повертати команді статус муніципального клубу не планують.

Цю інформацію підтвердив міський голова Віталій Малецький на засіданні виконкому. Він розповів, що зустрічався у середу 17 листопада з президентом футбольного клубу «Кремінь» Сергієм Ковніром.

- Дійсно ситуація досить складна у команді, але будемо сподіватися, що команда залишиться у Першій лізі. Щодо повернення професійного клубу в комунальну власність і фінансування з міського бюджету – поки мова не йде. Ми будемо продовжувати фінансувати «Кремінь» в частині дитячих команд, розвитку дитячого спорту. Саме в цьому завдання міської влади. Професійний футбол, де хлопці грають з сильними клубами, які фінансуються здебільшого приватним сектором – це завдання компаній приватного сектора, які таким чином хочуть рекламувати себе й позиціонувати себе як соціально відповідальний бізнес, - зауважив міський голова Віталій Малецький.

З джерел наближених до клубу «Телеграфу» вдалося дізнатися, що в команді розглядали кілька варіантів подальшого розвитку, один з яких – ставка на розвиток молоді, навіть якщо команда опуститься у Другу лігу. Останні дві гри з «Кривбасом» та «Поліссям» показав, що клуб схоже взяв курс на молодь. Що з цього вийде – покаже час.