Не у Кременчуці: стало відомо, де «Кремінь» зіграє домашній матч

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 446 Коментарів: 1

Кременчуцька команда зіграє останній домашній матч у цьому році

21 листопада футбольний клуб «Кремінь» мав вдома зіграти останній домашній матч у цьому році. Проте матч перенесли до Кривого Рогу. За повідомленням пресслужби «Кривбасу», за обопільною згодою обох сторін матч відбудеться у Кривому Розі на стадіоні «Гірник».

- ФК «Кремінь» звернувся до ПФЛ з приводу проведення матчу на домашній арені «Кривбасу» у зв’язку з незапланованим ремонтом підтрибунних приміщень на стадіоні «Кремінь-Арена» ім. Олега Бабаєва, - йдеться у повідомленні.

Адміністрація ПФЛ дозволила проведення матчу у Кривому Розі. Гра відбудеться у неділю, 21 листопада, початок о 17.45.

Проте у рішенні не вказано чи буде це домашній матч «Кременя» чи «Кривбасу».

Зауважимо, що це друге перенесення домашньої гри «Кременя» до команди-суперників. Раніше матч з київською «Оболонню» перенесли до столиці.

Вболівальники у соцмережах виражають занепокоєння, адже вдруге домашню гру переносять через ремонтні роботи на стадіоні «Кремінь-Арена», яких немає. Основною причиною вважають небажання суперників грати на штучному покритті стадіону.

Хвилювання вболівальників «Кременя» можна зрозуміти, адже регламентом дозволено грати у Першій лізі на штучному покритті.

Ні в «Кременя», ні в «Оболоні», ні в «Кривбаса» штучне покриття не називають основною причиною перенесення ігор не інше поле. Але є велике але…

Наприклад, донецький «Олімпік» після окупації Донбасу, почав подорожувати України. Цього сезону «Олімпік» провів ігри на стадіоні ім Баннікова, яке має трав'яне покриття (приймав «Прикарпаття», «Металіст», «Волинь», «Кривбас»), а іншу частину команд на стадіоні «Юність», яке має штучне покриття («ВПК-Агро», «Краматорськ»). З чим це пов'язано - невідомо. Проте на відміну від донецького «Олімпіка» «Кремінь» має свій стадіон, який без проблем минулі сезони приймав команди у Першій лізі на стадіоні «Кремінь-Арена».