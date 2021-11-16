Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Кременчук, Спорт, Кременчуг

Не у Кременчуці: стало відомо, де «Кремінь» зіграє домашній матч

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 446 Коментарів: 1

 

Кременчуцька команда зіграє останній домашній матч у цьому році

21 листопада футбольний клуб «Кремінь» мав вдома зіграти останній домашній матч у цьому році. Проте матч перенесли до Кривого Рогу. За повідомленням пресслужби «Кривбасу», за обопільною згодою обох сторін матч відбудеться у Кривому Розі на стадіоні «Гірник». 

- ФК «Кремінь» звернувся до ПФЛ з приводу проведення матчу на домашній арені «Кривбасу» у зв’язку з незапланованим ремонтом підтрибунних приміщень на стадіоні «Кремінь-Арена» ім. Олега Бабаєва, - йдеться у повідомленні. 

Адміністрація ПФЛ дозволила проведення матчу у Кривому Розі. Гра відбудеться у неділю, 21 листопада, початок о 17.45. 

Проте у рішенні не вказано чи буде це домашній матч «Кременя» чи «Кривбасу». 

Зауважимо, що це друге перенесення домашньої гри «Кременя» до команди-суперників. Раніше матч з київською «Оболонню» перенесли до столиці. 

«По***й»: вболівальники жорстко поспілкувалися після поразки «Кременя»

Вболівальники у соцмережах виражають занепокоєння, адже вдруге домашню гру переносять через ремонтні роботи на стадіоні «Кремінь-Арена», яких немає. Основною причиною вважають небажання суперників грати на штучному покритті стадіону. 

Хвилювання вболівальників «Кременя» можна зрозуміти, адже регламентом дозволено грати у Першій лізі на штучному покритті. 

Ні в «Кременя», ні в «Оболоні», ні в «Кривбаса» штучне покриття не називають основною причиною перенесення ігор не інше поле. Але є велике але… 

Наприклад, донецький «Олімпік» після окупації Донбасу, почав подорожувати України. Цього сезону «Олімпік» провів ігри на стадіоні ім Баннікова, яке має трав'яне покриття (приймав «Прикарпаття», «Металіст», «Волинь», «Кривбас»), а іншу частину команд на стадіоні «Юність», яке має штучне покриття («ВПК-Агро», «Краматорськ»). З чим це пов'язано - невідомо. Проте на відміну від донецького «Олімпіка» «Кремінь» має свій стадіон, який без проблем минулі сезони приймав команди у Першій лізі на стадіоні «Кремінь-Арена».

0
Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь Кривбас
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 1

125
Juja:
Сьогодні, 12:53

5:0 верняк, все ребята знают об этом, тотал больше перед уходом на зимний перерыв


0 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх