«По***й»: вболівальники жорстко поспілкувалися після поразки «Кременя»

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Вчора, 15 жовтня, футбольний клуб «Кремінь» зіграв начебто домашню гру у Києві проти місцевої «Оболоні». Низка незрозумілих дій та поразка команди у столиці привела до вибуху емоцій вболівальників.

Матч з «Оболонню» домашній чи виїзний?

Матч з «Оболонню» готувалися прийняти на стадіоні «Кремінь-Арена». До підготовки матчу, як завжди, були завчасно залучені правоохоронці, рятувальники та медична служба. Проте за кілька днів до гри на сайті «Оболоні» з’явилася інформація про перенесення гри до Києва.

«ТелеграфЪ» намагався зв’язатися з керівництвом клубу, проте нам не вдалося взяти коментар у представників команди.

Спочатку серед вболівальників озвучувалася інформація, що матч перенесли через прохання телеканалу «Футбол» провести гру пізніше за часом. Оскільки освітлення не дотягує до відповідних норм – гру перенесли до Києва. Проте згодом з’явилося рішення ПФЛ про перенесення гри через ремонт покриття стадіону «Кремінь-Арена».

Згодом подібну інформацію опублікували на офіційній сторінці «Кременя» у фейсбуці.

- ФК «Кремінь» звернувся до ФК «Оболонь» з проханням провести гру в Києві. Київський клуб дав згоду і було прийнято відповідне рішення про перенесення матчу в столицю України. Це нормальна практика, коли клуби домовляються між собою і клуб-гість може надати свою домашню арену. Це зумовлено тим, що на стадіоні «Кремінь-Арена» планується провести профілактичний ремонт, - йдеться у повідомленні.

За інформацією з власних джерел «Телеграфу», ніяких технічних чи профілактичних робіт на стадіоні «Кремінь-Арена» немає. Оскільки стадіон комунальний, то всі тендери робіт мають проходити через Prozorro, але там жодної закупки на заміну покриття, освітлення чи комунікацій немає.

Також це підтверджується тим, що зараз на стадіоні тренуються юні вихованці МФК «Кремінь», а 13 жовтня «Кремінь-2» переміг «Ягуар». Основна команда «Кремінь» також проводила тренування на цьому стадіоні. Тому ніяких профілактичних робіт на стадіоні немає.

Зараз серед вболівальників поширюються чутки, що команда перенесла гру через тиск з боку «Оболоні» і небажання грати на штучному покритті. У регламенті не заборонено грати на штучному покритті, тому така інформація викликає занепокоєння. Адже у «Кременя» до кінця року залишилося ще дві домашні гри проти «Краматорська» та «Кривбаса». Чи побачимо ще гру «Кременя» у рідних стінах – питання залишається відкритим.

На офіційному сайті «Кременя» не зазначено, чи був це домашній матч «Кременя» чи виїзний. А ось на сайті ПФЛ щодо зміни господаря зауважено, що «Кремінь» вдома має прийняти киян 14 травня.

- Змінити господарів поля та провести матч 14 туру між командами «Оболонь» - «Кремінь» на стадіоні «Оболонь-Арена», а матч 29 туру між командами «Кремінь» - «Оболонь» на стадіоні футбольного клубу «Кремінь», - йдеться у рішенні №56 адміністрації ОФК «Професіональна футбольна ліга України».

6 матчів «Кременя» без перемог

Перший небезпечний момент у матчі стався на 12-й хвилині: після подачі з кутового Олег Бородай ударом головою пробив у поперечину. Загалом, кияни на початку зустрічі повністю володіли ініціативою. Однак, незважаючи на контроль м’яча, моментів у номінальних гостей не було, окрім епізоду зі стандартом. «Кремінь» дуже непогано захищається, але попереду нічого не виходить. Команди пішли на перерву без голів.

На початку другого тайму характер гри не змінився. Господарі були націленими на атаку, однак до гольових моментів справа не доходила. На 60-й хвилині після удару Кошмана довелося вступати в гру Литвиненку. А через 10 хвилин «Оболонь» все ж вийшла вперед і більше своєї переваги не втрачала.

Спочатку після подачі кутового з ударом Матяжа впорався голкіпер, але першим на добиванні виявився Черній — 1:0. А на 84-й хвилині помилився Орел, що завозився з м’ячем на правому фланзі захисту, і Мурза реалізував вихід один на один — 0:2. У підсумку матч завершився перемогою «Оболоні».

«Кремінь» - «Оболонь» - 0:2

Голи: Черній 69, Мурза 83

«Кремінь»: Мирний, Бєлоусов (Товкач 86), Орел, Курелєх, Бичков, В.Сидоренко, Галоян (Білоус 57), Кошман, Мурашов (Навроцький 73), Бойко, Галата (Авер’янов 86). Запасні: Єрмолов, Пилипенко, Молько, Алізаде. Головний тренер: Ігор Столовицький

«Оболонь»: Литвиненко, Осман, Бородай, Мате, Безуглий, Мединський, Савченко (Матяж 59), Покотилюк (Лобов 59), Олійник (Мурза 66), Слободян (Щебетун 70), Батальський (Черній 46). Запасні: Федорівський,Слуцький, Глошардін, Майданевич, Лук’янчук, Прокопенко, Чідомере. Головный тренер: Валерій Іващенко

Попередження: Олійник 52

Після гри тренери зауважили

Турнірна таблиця

М Команда I П Н П РМ О 1 "Металіст" 13 11 2 0 35-6 35 2 "Альянс" 12 8 2 2 22-10 26 3 "Кривбас" 13 7 4 2 23-14 25 4 "Оболонь" 12 7 3 2 15-8 24 5 "Нива" Т 14 5 4 5 13-15 19 6 "Олімпік" 12 5 2 5 14-13 17 7 "Поділля" 13 4 5 4 13-9 17 8 "Полісся" 10 5 1 4 13-10 16 9 "Прикарпаття" 13 4 4 5 16-15 16 10 "Гірник-Спорт" 13 4 3 6 9-13 15 11 "Волинь" 11 3 5 3 10-12 14 12 "Кремінь" 14 4 1 9 12-26 13 13 "Краматорськ" 10 4 0 6 10-15 12 14 "ВПК-Агро" 12 3 1 8 7-17 10 15 "Агробізнес" 13 1 6 6 9-17 9 16 "Ужгород" 13 1 3 9 8-29 6









Жорстка розмова вболівальників Кременя після гри

Вболівальники «Кременя» відверто поговорили з гравцями після поразки у Києві. Безвиграшна серія виросла до 6 матчів. Після фінального свистка у гравців команди відбувся розмова з фанатами, які прибули до столиці.

Що цікаво, відео цієї перепалки «Кремінь» оперативно виклав на своїй офіційній сторінці в Instagram, але буквально через лічені хвилини після появи в мережі воно було видалене.

Кремінь втратив основного хавбека до весни

Пошкодження, отримане опорним півзахисником «Кременя» Орестом Панчишиним в матчі з «Прикарпаттям» (1:1), виявилося дуже серйозним. У хавбека діагностований розрив хрестоподібних зв'язок правого коліна, а це означає, що як мінімум в найближчі пів року Панчишин на футбольному полі не з'явиться.

Футболіста прооперували й зараз спортсмен знаходиться вдома.

- Операція пройшла успішно. Зараз вже вдома. Не знаю, скільки часу займе повернення на поле, все залежить від реабілітації і того, як коліно буде заживати. Орієнтовно це займе приблизно 6 місяців, - розповів «Телеграфу» Орест Панчишин.

Комітет етики і чесної гри УАФ розслідує дивне святкування футболіста Кременя

Увагу дисциплінарного органу привернула реакція гравця «Кременя Бойка» на пропущений м'яч у грі з «Ужгородом». За інформацією порталу Tribuna.com, увагу Комітету привернув епізод в моменті з першим голом закарпатців, коли футболіст «Кременя» характерно відреагував на пропущений м’яч своєї команди – як зазвичай святкують забиті м’ячі (з 1.44 хв). Однак якихось дивних коефіцієнтів у букмекерських конторах не було.

У клубі «Кремінь» інформацію не коментують, а сам футболіст зауважив, що не святкував гол: