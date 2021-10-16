У Кременчуці копи за зміну зловили трьох людей з наркотиками

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В усіх випадках на місце приїжджала слідчо-оперативна група, аби забрати речовини та встановити їх походження

15 жовтня копи за зміну зловили трьох людей з наркотиками. Про це інформує патрульна поліція Кременчука.

Перший випадок трапився на вулиці Харківській. Увагу інспекторів привернула жінка, яка, помітивши їх, різко змінила напрямок руху, намагаючись зникнути з поля зору. Оскільки така поведінка здалась підозрілою, поліцейські провели поверхневу перевірку, під час якої знайшли у громадянки згортки з наркотичною речовиною.

Другий випадок стався на вулиці Українській. Патрульні помітили підозрілого чоловіка та вирішили провести поверхневу перевірку, під час якої останній викинув у кущі паперовий згорток з наркотиками.

У третьому випадку поліцейські зупинили ВАЗ за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування поліцейських з водієм 22-річний пасажир викинув з салону автомобіля згорток з наркотичною речовиною.

В усіх випадках на місце приїжджала слідчо-оперативна група, аби забрати речовини та встановити їх походження.