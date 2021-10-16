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Кременчук

Де в Кременчуці відключатимуть світло 17 жовтня: адреси

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 398

 

Причина - проведення заздалегідь запланованих ремонтних робіт

«Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії 17 жовтня. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.

З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Республіканська, 1-74,
  • вул. Виноградна,
  • вул. Художня,
  • вул. Тупікова,
  • вул. Єгорова,
  • вул. Володимира Івасюка,
  • вул. Насосна,
  • вул. Франка,
  • вул. Революціонерів,
  • пров. Насосний,
  • пров Крюківський,
  • пров Ушинського,
  • вул. Марка Вовчка,
  • вул Некрасова, 55-80,
  • вул Размислова, 5-9,
  • вул. Чкалова,
  • пров. Сінний,
  • пр. Приозерний,
  • туп. Проточний.
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Автор: Альона Душенко
Теги: електроенергія Полтаваобленерго
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