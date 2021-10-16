Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Олександр Бондар
Медстраховка: про доцільність та нюанси
Лариса Гориславець
“Безпечне місто” чи “Поліцейське місто” - яким ви хочете бачити Кременчук?
Оксана Куляба
«Шпаргалка диабетика» или что и когда обязательно к проверке при сахарном диабете?
Анна Коваленко
Внутренний критик, что это и как работать?
Олександр Бондар
Чому страхова компанія не заплатила?
Анна Коваленко
Как научиться расслабляться или профилактика выгорания.
Сергiй Кулясов
Соблюдай информационную гигиену. Думай
Олександр Бондар
Страховка – це не оберіг. Це інвестиція в якісне та швиде відновлення.
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині легковик в’їхав в електроопору та згорів вщент

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 282

 

Водій з місця події зник

16 жовтня близько 1.00 в селі Розбишівка Миргородського району на вул. Сумській автомобіль Daewoo Lanos в’їхав в електроопору та згорів вщент. За інформацією Миргородського райуправління поліції, водій легковика з місця події зник.

Про загоряння автівки до відділення поліції №1 (м. Гадяч) повідомив диспетчер місцевого підрозділу ДСНС.

Працівники сектору реагування патрульної поліції Гадяча встановили водія, який може бути причетним до ДТП. За попередніми даними, за кермом був місцевий житель.
Цю інформацію, а також обставини зіткнення автомобіля з електроопорою наразі перевіряють правоохоронці.

0
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція Полтавщини
Теги: столб горел автомобиль
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх