На Полтавщині легковик в’їхав в електроопору та згорів вщент

16 жовтня близько 1.00 в селі Розбишівка Миргородського району на вул. Сумській автомобіль Daewoo Lanos в’їхав в електроопору та згорів вщент. За інформацією Миргородського райуправління поліції, водій легковика з місця події зник.
Про загоряння автівки до відділення поліції №1 (м. Гадяч) повідомив диспетчер місцевого підрозділу ДСНС.
Працівники сектору реагування патрульної поліції Гадяча встановили водія, який може бути причетним до ДТП. За попередніми даними, за кермом був місцевий житель.
Цю інформацію, а також обставини зіткнення автомобіля з електроопорою наразі перевіряють правоохоронці.