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На вулиці Шевченка горіла автівка Skoda: збитки від пожежі склали 227 тисяч грн

Сьогодні, 08:21 Переглядів: 750

 

Причиною займання стало коротке замикання електромережі відсіку двигуна

16 жовтня о 12.32 на вулиці Шевченка (у районі будинку №36) горіла оранжева автівка Skoda Fabia 2008 року випуску.

Як повідомляє Кременчуцьке міськрайонне управління ГУ ДСНС, п'ятеро рятувальників за 6 хвилин прибули на місце події, і ще 20 хвилин їм знадобилося, щоб загасити легковик.

Вогонь знищив лакофарбове покриття передніх крил автомобіля, передньої лівої двері на площі 0,8 кв. м, лівої та правої передньої стійки, переднього капоту повністю, моторного відсіку повністю; передні бампер, фари, шини, підкрилки, навісне обладнання двигуна, електромережу відсіку двигуна, а також пошкодив лобове скло, закоптив салон.

Збитки від пожежі склали 227 тисяч грн. Причиною займання стало коротке замикання електромережі відсіку двигуна.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ДСНС
Теги: пожежа горів автомобіль
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