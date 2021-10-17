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Кременчук, Культура, Полтавщина

На Полтавщині видали книгу про гетьмана Івана Самойловича

Сьогодні, 09:10 Переглядів: 239

 

Книга має на меті розповісти, що ж це за реформатор, державний, політичний і військовий діяч, та які його роль і місце в історії України та Полтавщини зокрема

Книга «Забутий гетьман Іван Самойлович» вийшла друком у полтавському видавництві «АСМІ» за ініціативи й всебічної організаційної підтримки місцевого краєзнавчого музею та Полтавського офісу Північно-східного відділу УІНП. Автором-упорядником нового просвітницького історико-краєзнавчого наукового видання став заступник директора з наукової роботи Полтавського обласного краєзнавчого музею імені Василя Кричевського, заслужений працівник культури України Володимир Мокляк.

Видання побачило світ завдяки фінансовій допомозі писаря Українського козацтва Полтавської області Володимира Зайцева, директора музею Олександра Супруненка, співробітниці музею Галині Шулепі. В оглядовій формі розповідається про гетьмана України Івана Самойловича, сторінки його життя пов’язані з Полтавщиною.

- Серед багатьох історичних персонажів української козацької минувшини дивним чином загубився один із найцікавіших персонажів кінця доби Руїни та передмазепинської доби гетьман Іван Самойлович, який, отримавши державну владу в часи повної руйнації країни, залишив її спокійною та економічно стабільною напередодні економічного і культурного злету, що стався за його наступника Івана Мазепи, - зауважив Володимир Мокляк.

Він наголосив, що книга має на меті розповісти, що ж це за реформатор, державний, політичний і військовий діяч, гетьман Іван Самойлович, та які його роль і місце в історії України та Полтавщини зокрема.

- Нагадаю, торік з ініціативи Інституту нацпам'яті згідно з Постановою Верховної Ради України «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2020 році» 400-річчя від дня народження гетьмана Івана Самойловича відзначалося на державному рівні. Щиро вітаю пана Володимира! Дякую колективу музею і видавництву «АСМІ» за поважний внесок у справу увічнення пам’яті українського гетьмана. Пишаюся, що зміг долучитися до видання організаційно та у інший спосіб, - прокоментував подію у фейсбук регіональний представник УІНП Олег Пустовгар.

Іван Самойлович - очільник гетьманщини Лівобережної України та «обох боків Дніпра» (від 1674 року). Упродовж 15-річного гетьманування прагнув створити аристократичну державу з міцною гетьманською владою. У роки його правління утвердився державно-політичний устрій лівобережного Українського гетьманату, який залишався незмінним до 1764 року. Під час Чигиринських походів 1677 і 1678 років проявив себе здібним воєначальником у війні козацької України з Османською імперією. Заохочував переселення українського населення з Правобережжя на Лівобережжя. Претендував на поширення гетьманської влади на Волинь та Західну Україну. Висловлював незадоволення укладеним між Московським царством і Османською імперією Бахчисарайським миром 1681 року, виступав проти укладення польсько-московського миру 1686 року, який узаконював розділ України на дві частини.

За Івана Самойловича Україна вступила у період стабільного розвитку. Відновилося господарство, швидко розвивалися торгівля й промисли, відродилося культурне життя. Найбільші зрушення сталися в архітектурі та будівництві. Фундаторами соборів і церков були гетьман, старшини, заможні міщани. Зокрема, коштом гетьмана збудовано ряд соборів і монастирів. Закінчив життя у московському засланні.

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Автор: Полтавський офіс Північно-східного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам’яті
Теги: книга
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