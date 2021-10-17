Маршрутка «Кременчук-Дніпро» зіткнулася зі «швидкою»: постраждало шестеро людей

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Від удару мікроавтобус з’їхав у кювет та перекинувся на бік

16 жовтня о 19.49 в селищі Підлужжя Дніпропетровської області маршрутка Volkswagen LT-35, що рухалася за напрямком Кременчук-Дніпро, зіткнулася зі «швидкою» Citroen Jamper. Як повідомляє ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області, дорожньо-транспортна подія сталася на 340 кілометрі автошляху національного значення Н-08. Від удару мікроавтобус з’їхав у кювет та перекинувся на бік.

На момент зіткнення в маршрутці перебувало 11 людей, в автомобілі медиків знаходилось 3 працівника. Внаслідок аварії постраждало 6 пасажирів маршрутного таксі. Трьох постраждалих жінок віком 21, 25 та 54 років та двох постраждалих 38-річних чоловіків ушпиталили до Кам’янської міської лікарні швидкої медичної допомоги для подальшого обстеження. Попередньо, у всіх потерпілих травми легкої ступені тяжкості (забої різних частин тіла). Ще одна постраждала 21-річна жінка від госпіталізації відмовилась.

Надзвичайниками чергували на місці події. Деталі дорожньо-транспортної події встановлюють правоохоронці.