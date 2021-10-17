Не вдалося приховати: на Полтавщині поліцейський пес знайшов схованки з наркотиками під час обшуків

Сьогодні, 10:31 Переглядів: 241

Слідчі та дізнавачі відділення поліції №1 (м. Гадяч) провели санкціоновані судами обшуки в оселях 42-річного мешканця Гадяча та 38-річного жителя одного із сіл Лютенківської громади і вилучили канабіс та рослини конопель. Про таке повідомило Миргородське райуправління поліції.

Окрім того, службова собака Кінологічного центру поліції області, залучена до слідчих дій, знайшла схованки з висушеними частинами нарковмісних рослин, а також згортки з канабісом у кишенях фігурантів. Речові докази направлені на судову експертизу.

Інформацію про зберігання жителями району наркотиків отримали оперативні працівники та дільничні інспектори підрозділу поліції Гадяча.

За викритими фактами слідчі здійснюють розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України: незаконне зберігання наркотичних засобів (ст. 309) та незаконне вирощування рослин конопель (ст. 310). Триває досудове розслідування.