Вище хмар: як пройшов фестиваль повітряних куль в Кременчуці

Сьогодні, 11:02 Переглядів: 313

Мешканці міста чекали на фестиваль повітряних куль «‎Монгольф'єрія» понад три тижні. О 16.00 16 жовтня перша куля розміром з п'ятиповерхівку піднялася над полем стадіону «‎Кредмаш» - і свято почалося!

Міжнародний фестиваль повітряних куль «‎Монгольф'єрія» існує в Україні вже 12 років, але до Кременчука завітав вперше. Величезні кулі одна за одною злітали в повітря, і одразу їх оточували бажаючі на кілька хвилин здолати силу тяжіння та відчути себе справжніми повітроплавцями. А ті, хто залишився на землі, мали змогу влаштувати незабутню фотосесію.

Кременчужани могли не лише помилуватися неймовірним видовищем гігантських повітряних куль, що неквапно плили в повітрі на 30-ти метровій висоті, а й на власні очі побачити, як надувають кулі за допомогою вентиляторів. Організатори подбали про безпеку надто допитливих гостей: з динаміків постійно лунали попередження, а охоронці пильно стежили, аби ніхто не підходив до канатів у момент, коли куля здіймається в повітря.

Звісно, не обійшлося без смаколиків і розваг для дорослих та малечі. Запальний діджей додавав драйву, а на полі працювала команда аніматорів: казкові персонажі закликали взяти участь в цікавих конкурсах та іграх. Завітав до кременчужан і гість з Північного полюсу - справжній білий ведмідь!

Безумовно, «‎Монгольф'єрія» справила незабутнє враження на всіх, хто завітав цього дня на стадіон «‎Кредмаш». Сідало сонце, а повітряні кулі велично плили над стадіоном, даруючи посмішку кожному, даючи шанс доторкнутися до мрії...