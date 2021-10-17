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Кременчук, Коронавірус / Карантин

16 жовтня коронавірусну хворобу виявили у 18 кременчужан, серед яких 6-річна дитина

Сьогодні, 12:03 Переглядів: 599

 

Зараз в інфекційних шпиталях лікується сто сорок чотири людини

16 жовтня в місті зареєстрували вісімнадцять нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

За даними мерії, захворіли одинадцять жінок віком від 23 до 78 років, шість чоловіків віком від 54 до 81 року та одна дитина 6 років. Із вперше виявлених випадків захворювання дев'ять пацієнтів перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а ще дев'ять – лікується в інфекційних шпиталях.

Всього в інфекційних шпиталях лікується сто сорок чотири людини.

За час пандемії в Кременчуці налічують 10553 хворих, одужало 9429, померло 295.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус
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