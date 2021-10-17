На Полтавщині 64-річна жінка пішла збирати горіхи і провалилася у 10-метрову криницю

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До поліції Хорольщини 15 жовтня о 20.40 звернулися мешканців Хорольської тергромади та повідомили, що їхня 64-річна родичка близько 7.00 пішла збирати горіхи та не повернулася.

За інформацією Лубенського районного відділу поліції, більше ніж за годину копам вдалося розшукати жінку у сусідньому селі Наталівка, на території подвір’я, де вона раніше проживала. З’ясувалося, що вона впала в закинуту криницю глибиною майже 10 метрів та не могла самостійно вибратися.

Працівники поліції викликали рятувальників, які за допомогою мотузки швидко витягнули жінку із глибокої пастки. Потерпілу на місці оглянули лікарі швидкої медичної допомоги. На щастя, її життю нічого не загрожує.