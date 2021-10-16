Не отримав троянду: чому кременчуцький коп Олександр Борзенко покинув проєкт «Холостячка»

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15 жовтня вийшов черговий випуск романтичного шоу «Холостячка» на телеканалі СТБ, де за серце співачки Злати Огнєвіч бореться й кременчуцький коп Олександр Борзенко.

Почалася передача з турніру, де претенденти мали показати свої силу та інтелект, а також чи можуть вони швидко приймати рішення. Саме Олександр Борзенко запропонував своїй команді працювати разом під час долання смуги перешкод у 18-кілограмових жилетах, і Златі сподобалося, що він простягнув руку допомоги іншим. Тому вона покликала кременчужанина на побачення, яке відбулося на Кіпрі.

Спочатку вони пройшлися гірською ущелиною. Поліцейський зізнався, що це був тактичний хід, щоб взяти дівчину на руки на небезпечних ділянках маршруту.

- Мне нравится моё женское ощущение, когда я рядом с Сашей – спокойствие, гармония, то, что я за ним, как за каменной стеной. Он готов решить любую проблему! У меня есть такое ощущение, что Саша может всё! – прокоментувала за кадром співачка та додала, що Олександр – гарний фотограф, який зможе фотографувати її у подорожах, без яких вона не уявляє свого життя.

Потім вони гуляли по кіпрському поселенню та разом приготували місцеву страву, схожу на чурчхелу, – шушуко.

Під час романтичної вечері холостячка принесла «досьє» на Олександра – фотографії, які були зроблені у різні моменти життя кременчужанина.

Наприклад, з розбитим обличчям після спарингу, із закривавленими ногами після ультрамарафону на 52 км – вони налякали Злату. Але їй сподобалася фото, де він стоїть у басейні і видно велике татуювання на спині – кельтський щит, який набивали воїни, він захищав їх та повертав додому. Співачка розповіла, що любить чоловіків з татуюваннями:

- Мне нравятся брутальные и сильные мужчины, но только если нет места жестокости. На работе он привык всё контролировать, и я опасаюсь, что в отношениях он будет себя так же вести.

Після вечері вони станцювали танець, адже у попередній програмі під час танцю Олександр так сильно притис до себе співачку, що, за її словами, мало не зламав їй шию. Проте цього разу все було по-іншому, і дівчина визнала, що цей танець був ідеальним.

Після повернення до помешкання, де живуть усі учасники, Олександр, розповідаючи про побачення на Кіпрі, сказав чоловікам:

- Ви можете формировать, думать, планировать, что хотите, но в итоге на свидание пойду я!

Цим він викликав обурення з боку інших претендентів; вони назвали його зарозумілим.

Далі учасники мали скласти діаграми, якими проілюструвати, скільки відсотків у їхньому житті займають ті чи інші сфери, включаючи роботу та особисте життя.

Пан Борзенко зазначив, що патрульна поліція Кременчука – це фактично його особистий бренд, бо цей підрозділ ототожнюють з ним. Щоб все контролювати, він ніколи не вимикає телефон, йому можуть дзвонити посеред ночі, він працює цілодобово. І коли інші учасники почали казати, що такий ритм життя не підходить Златі, кременчужанин відповів, що йому байдуже на їхні оціночні судження. На діаграмі поліцейський вказав, що заради співачки зможе пожертвувати роботою лише на 10%.

Також ведучий розповів холостячці, що Олександр вимагав віддати йому телефон (формат шоу забороняє учасникам ними користуватися). І поставив ультиматум: або йому повернуть мобільний, або він залишить проєкт, адже життя не зупиняється, а шоу колись закінчиться. За словами інших чоловіків, кременчужанин через це навіть підбурював їх влаштувати бунт і не з’явитися на зйомках.

- Я вижу твою страсть к работе, и я никогда не попросила бы тебя ею пожертвовать ради меня. Поэтому я тебя отпускаю, - сказала Злата Огнєвіч Олександру Борзенку на церемонії троянд, так і не вручивши йому квітку.

Холостячка відпускала кременчужанина зі сльозами на очах

– У нас всё так красиво розвивалось, у меня с Сашей было больше всего свиданий, прекрасного общения. Случилось то, чего я боялась: я почувствовала изменения в Саше, он переменился в лице, я почувствовала холод. Я уже скучаю по тому Саше, который был до конфликта: мягкому, нежному, заботливому и чуткому, - проговорила дівчина після того, як Олександр не отримав троянду.

Головний коп Кременчука поділився, що відчув розчарування, коли не отримав троянду і йому шкода, що все так вийшло. Інші учасники шоу визнали, що з проєкту пішов сильний конкурент.

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