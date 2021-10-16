Не лише чиновники та освітяни: для кого ще вакцинація стане обов'язковою найближчим часом

Сьогодні, 12:05 Переглядів: 412

Списки професій на обов’язкову вакцинацію не залишаться статичними — професії в ньому будуть постійно оновлюватися. Швидше за все, щотижня. За інформацією видання Ракурс , про таке заявив 14 жовтня в ефірі «Українського радіо» головний санлікар України Ігор Кузін.

- Ми будемо постійно переглядати такий список, тому що ми розуміємо, що багато об'єктів, зокрема, критичної інфраструктури, повинні працювати навіть при червоній зоні. Зараз напрацьовується цей список, — розповів він.

При цьому на даному етапі зміни списку професій для обов’язкової вакцинації не планується. Кузін запевнив, що додавати поліцейських і касирів супермаркетів поки що не будуть.

Обов’язкова вакцинація від COVID-19 наразі розповсюджується на освітян і на чиновників центральної та місцевої влади, а невдовзі МОЗ планує внести до цього списку працівників державних установ і підприємств, що забезпечують реалізацію політики центральних органів влади і працюють на національному і регіональному рівні. Тобто це ті об'єкти, діяльність яких не може зупинятися за будь-яких умов, навіть в умовах воєнного часу.



