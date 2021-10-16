15 жовтня у Кременчуці від ускладнень COVID-19 померло троє чоловіків

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15 жовтня в нашому місті зареєстрували дев'яносто два нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу.

За даними мерії, захворіли шістьдесят одна жінка віком від 19 до 90 років, двадцять вісім чоловіків віком від 24 до 71 року та три дитини віком від 2 до 17 років. Із вперше виявлених випадків захворювання сімдесят дев'ять пацієнтів перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, тринадцять – лікується в інфекційних шпиталях.

Всього в інфекційних шпиталях лікується сто тридцять чотири людини.

На жаль, три чоловіки 69 років, 70 років та 84 роки померли.

Всього в Кременчуці зареєстрували 10535 хворих, одужало 9429, померло 295.