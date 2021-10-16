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Надзвичайні новини

Вчора на Київській горіла п'ятиповерхівка

Сьогодні, 09:59 Переглядів: 719

 

Зайнявся електрощиток

15 жовтня о 19.38 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у п’ятиповерховому будинку на вул. Київській. Як повідомляє Кременчуцьке міськрайонне управління ГУ ДСНС, загорівся електрощиток на сходовій клітині на другому поверсі.

Рятувальник локалізували пожежу о 19.48, а загасили вогонь повністю о 19.55. На місці події працювало 5 ДСНС-ників та 1 одиниця техніки.

Полум'я знищило 4 електричних автомати квартир №5, 6, 7, 8, а також 5 м електропроводки.
Причина пожежі встановлюється.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ДСНС
Теги: пожежа
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