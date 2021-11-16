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Надзвичайні новини

Люди ховалися під столами: у Кременчуці в ресторані сталася бійка

Сьогодні, 11:38 Переглядів: 1 466 Коментарів: 2

 

Поліція розслідує хуліганство і крадіжку

14 листопада, близько 2.00, в одному із кременчуцьких ресторанів сталася бійка. Чоловік повідомив поліцейським, що невідомі побили його батьків.

На місце виклику негайно виїхали наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна група Кременчуцького райуправління.

Як повідомили у пресслужбі поліції, між відвідувачами закладу виник конфлікт, у результаті якого троє – 33-річна жінка й 32-річний та 44-річний місцеві чоловіки – отримали тілесні ушкодження. Крім того, у жінки під час конфлікту зник гаманець.

Поліція учасників конфлікту встановила. На часі з ними працюють слідчі та дізнавачі Кременчуцького районного управління.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч. 2 ст. 296 (Хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України та ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

За інформацією редакції, мова йде про конфлікт в «Івушках». За словами очевидців, люди ховалися під столами, заклад розгромили, один із потерпілих пролежав понад 40 хвилин непритомний, другого били вчотирьох.

6
Автор: Руслана Горгола
Теги: бійка
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Коментарі: 2

228
БРАТ:
Сьогодні, 12:32

А хто назвав цей заклад- рестораном???
smile


7 1
1 359
hunter:
Сьогодні, 12:57

Толи еще будет,вот счас жители сёл получат вовину тЫщу и поедут по ресторанам.smile


6 4

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