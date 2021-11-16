Люди ховалися під столами: у Кременчуці в ресторані сталася бійка

Сьогодні, 11:38 Переглядів: 1 466 Коментарів: 2

14 листопада, близько 2.00, в одному із кременчуцьких ресторанів сталася бійка. Чоловік повідомив поліцейським, що невідомі побили його батьків.

На місце виклику негайно виїхали наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна група Кременчуцького райуправління.

Як повідомили у пресслужбі поліції, між відвідувачами закладу виник конфлікт, у результаті якого троє – 33-річна жінка й 32-річний та 44-річний місцеві чоловіки – отримали тілесні ушкодження. Крім того, у жінки під час конфлікту зник гаманець.

Поліція учасників конфлікту встановила. На часі з ними працюють слідчі та дізнавачі Кременчуцького районного управління.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч. 2 ст. 296 (Хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України та ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

За інформацією редакції, мова йде про конфлікт в «Івушках». За словами очевидців, люди ховалися під столами, заклад розгромили, один із потерпілих пролежав понад 40 хвилин непритомний, другого били вчотирьох.