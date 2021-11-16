Помер кременчужанин, якого побив син

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14 листопада у Кременчуці в нейрохірургічному відділенні помер 83-річний чоловік, який був госпіталізований 8 листопада у тяжкому стані після того, як його побив син.

- Отримавши повідомлення від медиків, на місце події негайно прибули поліцейські. У ході проведення оперативно-розшукових та слідчих дій поліцейським швидко вдалося встановити обставини злочину та особу, яка підозрюється у його вчиненні. Ним виявився 53-річний син потерпілого, житель Кременчука, - розповів Андрій Власенко, тимчасовий виконуючий обов’язків начальника Кременчуцького райуправління.

Слідчий відкрив кримінальне провадження за ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Кременчужанину повідомили про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. У разі доведення вини судом підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.