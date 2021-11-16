Помер кременчужанин, якого побив син

14 листопада у Кременчуці в нейрохірургічному відділенні помер 83-річний чоловік, який був госпіталізований 8 листопада у тяжкому стані після того, як його побив син.
Слідчий відкрив кримінальне провадження за ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.
Кременчужанину повідомили про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. У разі доведення вини судом підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
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