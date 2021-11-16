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Кременчук, Полтавщина

Як на Кременчуччині будуть міст через Сулу

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 1 108 Коментарів: 1

 

Роботи тривають

Служба автомобільних доріг у Полтавській області повідомила, що готується до насування металевої прогонової будодви мосту через р.Сула на автодорозі Н-08 Бориспіль-Маріуполь поблизу с.Липове Градизької громади Кременчуцького району. Вага даної ферми - майже 520 тонн.

 
Що виконується зараз?

  • монтаж домкратів для насування прогонової будови;
  • бетонування конусу опори №0;
  • влаштування опор №1, 2 для насування металевої ферми;
  • демонтаж шпунтового огородження на опорі №2;
  • Підрядна організація ТОВ «МП «Мостострой» працює цілодово.

 

Міст запроєктовано та збудовано під нормативне навантаження, яке існувало майже 60 років тому, оскільки він зведений 1962 року. Споруда не відповідала сучасним вимогам та створювала небезпеку дорожнього руху. Найбільш проблемна ділянка – фермовий прогін. Відтак Службою розпочала оновлення мосту з металевої прогонової будови арочного типу.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: міст дорога
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Коментарі: 1

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Сьогодні, 13:56

А коли по планам закінчити роботи? Хто знає?


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