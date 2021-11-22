Не стала чекати «швидку» - отже невідкладної допомоги не потребує: реалії Кременчука

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 4 033 Коментарів: 5

Жінку з кровотечею та болями в Кременчуцькому перинатальному центрі навіть не оглянули

До редакції «Телеграфа» звернулася читачка, яка розповіла, що їй відмовили у наданні невідкладної допомоги у Кременчуцькому перинатальному центрі. На доказ своїх слів пані Б. надала відеозапис розмови акушерки приймального відділення з черговою лікаркою.

У другій половині дня 20 листопада у пані Б. з’явився біль внизу живота, піднялася температура та відкрилася кровотеча. Аби не гаяти час, жінка не стала викликати «швидку» і мерщій поїхала до перинатального центру. Проте, там її навіть не оглянули.

На відеозаписі видно, як акушерка, котра чергувала в приймальному відділенні, зателефонувала лікарці Г., але та відмовилася оглянути пацієнтку, не поцікавилася, чи вона вагітна і навіть не схотіла говорити з нею – а натомість кинула слухавку. Наведемо тут діалог, який можна почути на відео:

- Слышали, что доктор сказала? - Нет, не слышала. - В женскую консультацию идите на понедельник. - То есть, то что у меня кровотечение, то ничего страшного, да? - Не знаю… - То есть, роддом отказывает мне в приеме. - Ну, она не отказывает. - Как это она не отказывает? (акушерка телефонує лікарці ще раз) - А пускай девочка к вам в приемное отделение подойдет, выйдите к ней!.. Нет, у нее «мазня»… - У меня болит живот! (пацієнтка) - …С сегодняшнего дня…Ну я понимаю, что нет экстренной… Я сейчас трубочку ей дам!..

Але лікарка кинула слухавку до того, як акушерка встигла її передати.

Пані Б. пішла, так і не отримавши допомоги. Наступного дня через знайомих вона знайшла гінеколога, який погодився її прийняти (адже була неділя, а у вихідний день знайти лікаря завжди непросто). Він призначив аналізи, ліки, і зараз жінка почувається вже краще.

«ТелеграфЪ» попросив очільника Кременчуцького перинатального центру Радоміра Сербіна прокоментувати ситуацію, аби дізнатися, наскільки правомірними були дії лікарки. Пан Сербін запропонував надіслати інформаційний запит, що ми й зробили. Будемо тримати наших читачів в курсі – адже на місці пані Б. може опинитися кожен.

Інформаційна довідка

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