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Не стала чекати «швидку» - отже невідкладної допомоги не потребує: реалії Кременчука

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 4 033 Коментарів: 5

 

Жінку з кровотечею та болями в Кременчуцькому перинатальному центрі навіть не оглянули

До редакції «Телеграфа» звернулася читачка, яка розповіла, що їй відмовили у наданні невідкладної допомоги у Кременчуцькому перинатальному центрі. На доказ своїх слів пані Б. надала відеозапис розмови акушерки приймального відділення з черговою лікаркою.

У другій половині дня 20 листопада у пані Б. з’явився біль внизу живота, піднялася температура та відкрилася кровотеча. Аби не гаяти час, жінка не стала викликати «швидку» і мерщій поїхала до перинатального центру. Проте, там її навіть не оглянули.

На відеозаписі видно, як акушерка, котра чергувала в приймальному відділенні, зателефонувала лікарці Г., але та відмовилася оглянути пацієнтку, не поцікавилася, чи вона вагітна і навіть не схотіла говорити з нею – а натомість кинула слухавку. Наведемо тут діалог, який можна почути на відео:

- Слышали, что доктор сказала?

- Нет, не слышала.

- В женскую консультацию идите на понедельник.

- То есть, то что у меня кровотечение, то ничего страшного, да?

- Не знаю…

- То есть, роддом отказывает мне в приеме.

- Ну, она не отказывает.

- Как это она не отказывает?

(акушерка телефонує лікарці ще раз)

- А пускай девочка к вам в приемное отделение подойдет, выйдите к ней!.. Нет, у нее «мазня»…

- У меня болит живот! (пацієнтка)

- …С сегодняшнего дня…Ну я понимаю, что нет экстренной… Я сейчас трубочку ей дам!..

Але лікарка кинула слухавку до того, як акушерка встигла її передати.

Пані Б. пішла, так і не отримавши допомоги. Наступного дня через знайомих вона знайшла гінеколога, який погодився її прийняти (адже була неділя, а у вихідний день знайти лікаря завжди непросто). Він призначив аналізи, ліки, і зараз жінка почувається вже краще.

«ТелеграфЪ» попросив очільника Кременчуцького перинатального центру Радоміра Сербіна прокоментувати ситуацію, аби дізнатися, наскільки правомірними були дії лікарки. Пан Сербін запропонував надіслати інформаційний запит, що ми й зробили. Будемо тримати наших читачів в курсі – адже на місці пані Б. може опинитися кожен.

Інформаційна довідка

В статті 49 Конституції України йдеться:

Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.

Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності.

10
Автор: Тамара Зінченко
Теги: перинатальний центр роддом огляд відмова
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Коментарі: 5

276
Olexander:
Сьогодні, 16:19

Нікому нічого не буде.Ще й звинуватять жінку ,що все записала.Кругова порука в лікарів.Памятаєте про померлого хлопчика ? Хтось покараний ? 


27 0
95
rva:
Сьогодні, 16:38

"Клятва Лікаря України
Набувши професії лікаря та усвідомивши важливість обов'язків, що покладаються на мене, в присутності моїх учителів і колег урочисто клянусь:

усі знання, сили та вміння віддавати справі охорони і поліпшення здоров'я людини, лікуванню і запобіганню захворювань, надавати медичну допомогу всім, хто її потребує;
незмінно керуватися у своїх діях і помислах принципами загальнолюдської моралі, бути безкорисливим і чуйним до хворих, визнавати свої помилки, гідно продовжувати благородні традиції світової медицини;
зберігати лікарську таємницю, не використовувати її на шкоду людині;
додержувати правил професійної етики, не приховувати правди, якщо це не зашкодить хворому;
постійно поглиблювати і вдосконалювати свої знання та вміння, у разі необхідності звертатися за допомогою до колег і самому ніколи їм у цьому не відмовляти, бути справедливим до колег;
власним прикладом сприяти вихованню фізично і морально здорового покоління, утверджувати високі ідеали милосердя, любові, злагоди і взаємоповаги між людьми.
Вірність цій Клятві присягаю пронести через усе своє життя."

 

В роддоме работает клятвопреступница?.. или она "Клятву Лікаря України" не принимала?


15 0
181
adf007:
Сьогодні, 16:47

Главное это сделать вакцину.

Остальные проблемы - это пыль


16 0
177
ТимТимыч:
Сьогодні, 17:06

Цитата: adf007

Главное это сделать вакцину.

Остальные проблемы - это пыль

Вчера в центре города женщина на ступеньках лежала и похоже, без признаков жизни (по крайней мере, так показалось со стороны).
Хоть бы где написали. Молчок. Тема неинтересна.
Вдруг она щё и вакцинирована и от этого проблемы - это же неформат, это же нельзя так.
Болеют и умирают у нас теперь только невакцинированные, хотя родственники пишут, что врут.
Но у нас же только страшилки и нагнетание.


9 2
276
Olexander:
Сьогодні, 18:29

Цитата: rva
В роддоме работает клятвопреступница?
не тільки там -прокуратура ,поліція,мерія .Чиновники ,яким глибоко плювати на Закон і на людей.Все міряють грошима.


3 0

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