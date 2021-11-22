«Укртатнафта» відновила випуск нафтопродуктів та розпочинає їх відвантаження

19 листопада «Укртатнафта» відновила подачу нафтової сировини на потужності з первинної переробки нафти. Про це повідомили у пресслужбі компанії.
Сьогодні, 22 листопада, всі виробничі установки вийшли на звичайний технологічний режим.
Із завтрашнього дня розпочнеться відвантаження товарної продукції споживачам.
Вже до кінця цього тижня відвантаження нафтопродуктів відновиться у повному асортименті і звичайних обсягах.
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