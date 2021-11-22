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Кременчук, Бізнес/Робота, Ділові новини

«Укртатнафта» відновила випуск нафтопродуктів та розпочинає їх відвантаження

Сьогодні, 15:50 Переглядів: 518 Коментарів: 1

 

Із завтрашнього дня розпочнеться відвантаження товарної продукції споживачам

19 листопада «Укртатнафта» відновила подачу нафтової сировини на потужності з первинної переробки нафти. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Сьогодні, 22 листопада, всі виробничі установки вийшли на звичайний технологічний режим.

Із завтрашнього дня розпочнеться відвантаження товарної продукції споживачам.

Вже до кінця цього тижня відвантаження нафтопродуктів відновиться у повному асортименті і звичайних обсягах.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Укртатнафта Кременчуцький НПЗ НПЗ
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Коментарі: 1

285
LYuSIYa:
Сьогодні, 17:20

Ну, не всі, не так, як у серпні. І явно не звичайний режим, бо на ат-2 ллється з усіх дірок. Але ж працює?!! Чи надовго?


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