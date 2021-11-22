«Укртатнафта» відновила випуск нафтопродуктів та розпочинає їх відвантаження

Сьогодні, 15:50 Переглядів: 518 Коментарів: 1

19 листопада «Укртатнафта» відновила подачу нафтової сировини на потужності з первинної переробки нафти. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Сьогодні, 22 листопада, всі виробничі установки вийшли на звичайний технологічний режим.

Із завтрашнього дня розпочнеться відвантаження товарної продукції споживачам.

Вже до кінця цього тижня відвантаження нафтопродуктів відновиться у повному асортименті і звичайних обсягах.