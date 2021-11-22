Будьте обережні: у кременчуцькому парку один домашній собака загриз іншого

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 1 235

22 листопада до редакції звернулась кременчужанка Світлана, яка розповіла трагічну історію смерті свого пса, в надії, що інші господарі не стикнуться з такою ж ситуацією, а також, що всі господарі дотримуватимуть правил вигулу.

15 листопада у парку «Ювілейний» її батьки гуляли разом з йоркширським тер'єром, якого тримали на повідку. В якийсь момент до них підскочив великий чорний собака і вхопив йорка зубами. Підбігла господарка пса, намагалась розборонити собак і забрала свого пса на повідок.

Батьки Світлани схопили йорка і кинулись до ветклініки, але врятувати малюка не вдалось. Переймаючись тим, щоб врятувати плеканця, кременчужани не сфотографували ні господиню, ні її собаку. Все, що вони запам'ятали, що собака був великий і чорний, схожий на різеншнауцера або чорного російського тер'єра, а господарка невисока, з коротким волоссям, на вигляд років 40.

Нагадаємо, що Законом «Про захист тварин від жорстокого поводження» передбачено, що вигул будь-яких собак без повідка та намордника можна здійснювати лише на навчально-дресирувальних майданчиках. Тобто в парку всі собаки мають бути на повідку. Однак, «небезпечних собак» не можна тримати без повідка та намордника навіть у зонах вигулу. Ба більше, довжина повідка повинна бути до 1,2 м.