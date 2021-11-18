Чому не ремонтують лікарню «Придніпровську»

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 802

У медзакладі мають зробити ремонт за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку, питання – коли саме

Наша читачка Єлизавета надіслала до редакції відео, яке вона зняла на території лікарні «Придніпровської» – на ньому видно облуплені стіни медзакладу.

Такі умови «ж/д лікарні», - написала вона.

ТЪ звернувся до директора цієї медичної установи Віктора Скачка за коментарем. Він відповів, що на відео – технічний поверх (фактично підвал), де лікарі не працюють і пацієнти не знаходяться.

У лікарні грошей на ремонти немає, вона стільки не заробляє. Ціни на будівельні матеріали, медичну техніку ростуть, але вартість медпослуг не може зростати точно так же, бо у людей не буде змоги ними скористатися.

Крім того, приміщення медзакладу знаходиться на балансі міста. У зв'язку з тим, що «Придніпровська» – не ургентна лікарня, як лікарня «Кременчуцька» або дитяча (вони приймають пацієнтів цілодобово, й у першу чергу місто направляє кошти туди), вона відходить на другий план.

Лікарню «Придніпровську» у цьому році включили в план реконструкції за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку, куди входить ремонт даху та стін, заміна вікон. Проте виникла затримка (вочевидь, генеральний підрядчик «Арт Проже» зараз зайнятий ремонтом дитячих садків, який затягнувся – ред.). На думку пана Скачка, цьогоріч лікарня вже не побачить ремонту, його просто не встигнуть зробити – почнуться морози. Скоріш за все, ремонт перенесуть на весну-літо 2022 року.

Також він додав, що відео відзняте кілька місяців тому. Тоді ремонтували палати тератевтичного відділення. Там поміж іншого замінили меблі, а старі винесли на технічний поверх, бо їх ще треба було списати, а це займає певний час. Тому приміщення виглядає захаращеним.

- Я вважаю, що в першу чергу потрібно відремонтувати палати і кабінети, де працюють лікарі, – каже Віктор Скачко. – Ми вже більшу частину відремонтували. Зараз займаємося ремонтом лабораторій. Дещо на технічному поверсі відремонтовано – пральня та стерилізаційна, а сам коридор пофарбований. Може, він і негарний, але це ніяк не впливає на роботу або на санітарні обмеження, просто вигляд неестетичний. Там фарба і плитка, які обробляються – і все, технологічно все добре. Так, немає там візуальної краси, картини Рембранта не висять.