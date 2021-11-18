П'ятеро кременчужан сьогодні померли через коронавірус

Вчора, 21:31 Переглядів: 1 087

Сьогодні, 18 листопада, в Кременчуці зареєстрували 145 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.

Захворіли 82 жінки віком від 24 до 84 років, 59 чоловіків віком від 18 до 72 років та 4 дитини віком від 10 до 15 років. Із них 130 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні, а 15 - лікуються в інфекційних шпиталях, із них 2 вакцинованих.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 243 пацієнта. Одужало 258 пацієнтів.

На жаль, 5 пацієнтів померли: три жінки віком від 65 до 88 років та два чоловіка віком 66 і 45 років. Із числа померлих пацієнтів - жодного вакциновано.

Всього від початку пандемії в Кременчуці зареєстрували 15 201 випадків хвороби: одужало 10 916, померло 478.