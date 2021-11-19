Якими були найпопулярніші причини звернення до сімейних лікарів за останні 3 місяці

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 161

За даними електронної системи охорони здоров’я, за останні три місяці найпопулярнішими причинами звернень до лікарів первинної ланки є питання імунізації, кашель, потреба у профілактиці певних захворювань та адміністративні процедури.

За статистикою, 88% жителів Полтавщини вже обрали сімейного лікаря. Про це повідомила пресслужба Національної служби здоров'я України.

Пацієнти все частіше звертаються до свого лікаря первинки, щоб вакцинуватися, вилікувати кашель чи вирішити адміністративні питання. 518 тисяч жителів області обстежилися в них цьогоріч, - мовиться у повідомленні НСЗУ.

У Полтавській області працює 941 лікар первинної допомоги – це сімейні лікарі, терапевти та педіатри. Із них 46 мають свою приватну практику. Отримати медичну допомогу на первинній ланці можна у 75 медзакладах області.

Загалом понад 1,2 млн жителів Полтавщини вже обрали свого лікаря та уклали з ним декларацію. З лікарями-ФОП декларацію уклали 47 тисяч пацієнтів. У приватних центрах сімейного лікаря, терапевта та педіатра обрали 23 тисячі жителів області. Усі послуги приватників, які мають договір з НСЗУ, безоплатні для пацієнта.

Перелік безоплатних послуг, які надають сімейні лікарі, терапевти та педіатри чітко визначений і включає:

консультації з метою профілактики та контролю основних захворювань;

базові дослідження та аналізи;

вакцинацію згідно календаря щеплень;

створення електронних рецептів на «Доступні ліки», інсулін та електронних направлень на проведення досліджень чи лікування та ін.

Навантаження на лікарів первинної медичної допомоги наразі велике. Тільки у 2021 році лікарі первинки в Полтавській області:

виписали понад 1,2 млн направлень;

обстежили 492 тисячі пацієнтів;

створили понад 481 тисячу електронних рецептів на «Доступні ліки» пацієнтам із хронічними захворюваннями.

Загалом у 2021 році НСЗУ уклала договори із понад 2200 надавачами первинної меддопомоги по всій країні та виплатила їм 16,7 млрд грн за надання допомоги пацієнтам. Понад 78% українців уклали декларацію з лікарями, які надають первинну медичну допомогу. А це — 32 млн 528 тисяч громадян.