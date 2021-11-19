Якими були найпопулярніші причини звернення до сімейних лікарів за останні 3 місяці

За даними електронної системи охорони здоров’я, за останні три місяці найпопулярнішими причинами звернень до лікарів первинної ланки є питання імунізації, кашель, потреба у профілактиці певних захворювань та адміністративні процедури.
За статистикою, 88% жителів Полтавщини вже обрали сімейного лікаря. Про це повідомила пресслужба Національної служби здоров'я України.
У Полтавській області працює 941 лікар первинної допомоги – це сімейні лікарі, терапевти та педіатри. Із них 46 мають свою приватну практику. Отримати медичну допомогу на первинній ланці можна у 75 медзакладах області.
Загалом понад 1,2 млн жителів Полтавщини вже обрали свого лікаря та уклали з ним декларацію. З лікарями-ФОП декларацію уклали 47 тисяч пацієнтів. У приватних центрах сімейного лікаря, терапевта та педіатра обрали 23 тисячі жителів області. Усі послуги приватників, які мають договір з НСЗУ, безоплатні для пацієнта.
Перелік безоплатних послуг, які надають сімейні лікарі, терапевти та педіатри чітко визначений і включає:
Навантаження на лікарів первинної медичної допомоги наразі велике. Тільки у 2021 році лікарі первинки в Полтавській області:
Загалом у 2021 році НСЗУ уклала договори із понад 2200 надавачами первинної меддопомоги по всій країні та виплатила їм 16,7 млрд грн за надання допомоги пацієнтам. Понад 78% українців уклали декларацію з лікарями, які надають первинну медичну допомогу. А це — 32 млн 528 тисяч громадян.
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