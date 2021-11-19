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Деталі смертельної ДТП з Land Cruiser у Кременчуці

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 2 900 Коментарів: 1

 

За кермом був місцевий підприємець

14 листопада близько 18.30 на перетині вулиць Сумської та Горького Land Cruiser на швидкості збив жінку, яка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом. 66-річну Наталію Голишеву одразу ж доправили до лікарні, але, попри всі зусилля лікарів, ближче до ночі вона померла.

Наталія Голишева, фейсбук
Наталія Голишева, фейсбук

Як вдалося з'ясувати Оbozrevatel, водієм позашляховика є бізнесмен, який раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців за домашнє насильство і навіть деякий час перебував у розшуку. Тепер він намагається вплинути на перебіг слідства, щоб уникнути покарання за скоєну смертельну аварію.

За кермом був Володимир Вязовський – місцевий підприємець, який веде бізнес одразу в кількох регіонах України. Він є директором приватного підприємства ТЕХ-МАШ, статутний фонд якого складає 7 млн грн.

 

Медична експертиза показала, що в момент аварії він був тверезим. У поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілого) КК України. Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.

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Раніше Вязовський уже потрапляв у поле зору правоохоронних органів. Так, у березні його колишня Ольга Плохотниченко звинуватила бізнесмена в домашньому насильстві. Після розголосу в ЗМІ за справу серйозно взялися правоохоронці та було відкрито кримінальне провадження за статтею 126-1 (домашнє насильство) КК України. Потім Вязовський зник і якийсь час офіційно був у розшуку як людина, яка ховається від органів досудового розслідування. Наразі справа про домашнє насильство перебуває в суді.

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За інформацією Оbozrevatel, наразі Вязовський перебуває на волі і йому все ще не повідомили про підозру, адже спершу мають провести необхідні експертизи.

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Автор: ТелеграфЪ
Теги: смертельное ДТП
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Коментарі: 1

178
adf007:
Сьогодні, 09:35

Судья и прокурор теперь смогут купить по такому же крузаку



Страна воров и *** в погонах


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