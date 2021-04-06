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Кременчужанину, якого колишня у соцмережах звинуватила в насиллі, повідомили про підозру

Сьогодні, 16:21 Переглядів: 528 Коментарів: 1

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває

Кременчужанину повідомили про підозру за вчинення домашнього насильства відносно колишньої цивільної дружини, поінформував керівник Кременчуцької окружної прокуратури Андрій Лапко.


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Про підозру 47-річному жителю міста повідомив слідчий слідчого відділу Кременчуцького РУП ГУПН в Полтавській області за процесуального керівництва прокурорів Кременчуцької окружної прокуратури.


Так, прокуратура повідомляє, що з березня 2013 року по лютий 2021 року кременчужани проживали однією сім'єю без реєстрації шлюбу та чоловік систематично вчиняв фізичне та економічне насильство відносно потерпілої.



Досудове розслідування встановило, що у березні та травні 2020 року чоловік у присутності дітей завдав жінці фізичного болю. Крім того, у лютому 2021 року чоловік примусово виселив жінку з будинку, в якому вони проживали разом більше трьох років.


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Тож тепер чоловік підозрюється у вчиненні кримінально правопорушення, передбаченого ст. 126-1 КК України (домашнє насильство).


Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, продяться слідчі дії. Процесуальним керівником у кримінальному провадженні в найкоротший строк буде прийнято рішення про звернення до суду з обвинувальним актом.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: домашнє насилля
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Коментарі: 1

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1
andre2102:
Сьогодні, 16:26

изверг какой то


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