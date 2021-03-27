Не поділили дітей: з'ясування відносин кременчуцької пари сколихнуло всю Україну

Жінка стверджує, що чоловік над нею знущається, а чоловік - що вона вдало маніпулює громадською думкою
На минулому тижні спочатку Кременчук, а потім й усю Україну сколихнуло відео, яке кременчужанка Ольги Плохотніченко виклала у соцмережах. На кадрах частини сімейного конфлікту, де видно, як чоловік на очах у дітей тягає жінку за волосся та швиряє на підлогу.
Пара не одружена, але, за словами Ольги, разом вони були 7 років. Жінка розповіла журналістам ТСН, що чоловік регулярно піднімав на неї руку, але побоїв вона не фіксувала. Каже, що Володимир вигнав її з квартири і не дає бачитись з дітьми.
Слід зазначити, що пара уже понад рік як не в стосунках. У Володимира є інша жінка. Зараз він подав до суду на аліменти, щоб отримати опіку над дітьми. Після цього жінка й оприлюднила у мережі минулорічні відеозаписи.
Володимир розповів журналістам, що між матір'ю і дітьми ніколи не ставав, а молодший син живе із ним, бо так схотів сам хлопчик.
А ще чоловік запевняє: днями навіть придивлявся для Ольги квартиру. Хотів купити, щоб жила ближче до синів. Попри те, що жінка постійно намагається зробити з нього тирана.
У поліції Кременчука про ситуацію в родині знають - конфлікт там триває вже більше року. Сторони пишуть заяви одне на одного, але, зазвичай, цим і обмежується.
У службі захисту дітей побоюються, аби чвари батьків не зламали хлопчикам психіку. А от з ким зрештою залишаться жити діти - вирішить суд, узявши до уваги ще й рішення спецкомісії.