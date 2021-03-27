Не поділили дітей: з'ясування відносин кременчуцької пари сколихнуло всю Україну

Сьогодні, 08:05 Переглядів: 884

Жінка стверджує, що чоловік над нею знущається, а чоловік - що вона вдало маніпулює громадською думкою

На минулому тижні спочатку Кременчук, а потім й усю Україну сколихнуло відео, яке кременчужанка Ольги Плохотніченко виклала у соцмережах. На кадрах частини сімейного конфлікту, де видно, як чоловік на очах у дітей тягає жінку за волосся та швиряє на підлогу.









Пара не одружена, але, за словами Ольги, разом вони були 7 років. Жінка розповіла журналістам ТСН, що чоловік регулярно піднімав на неї руку, але побоїв вона не фіксувала. Каже, що Володимир вигнав її з квартири і не дає бачитись з дітьми.





Слід зазначити, що пара уже понад рік як не в стосунках. У Володимира є інша жінка. Зараз він подав до суду на аліменти, щоб отримати опіку над дітьми. Після цього жінка й оприлюднила у мережі минулорічні відеозаписи.





Володимир розповів журналістам, що між матір'ю і дітьми ніколи не ставав, а молодший син живе із ним, бо так схотів сам хлопчик.





А ще чоловік запевняє: днями навіть придивлявся для Ольги квартиру. Хотів купити, щоб жила ближче до синів. Попри те, що жінка постійно намагається зробити з нього тирана.





- Я її не бив. Вона мене спровокувала. Це шоу вона створила, щоб стати зіркою в YouTube, - говорить чоловік.









У поліції Кременчука про ситуацію в родині знають - конфлікт там триває вже більше року. Сторони пишуть заяви одне на одного, але, зазвичай, цим і обмежується.





- Заяв дуже багато. Практично по 2-3 заяви щодня, в тому числі і про нанесення тілесних ушкоджень. Від другої сторони конфлікту також є кілька зустрічних заяв, які стосуються ситуації з дітьми. Зараз судом ще не визначено, з ким мають бути діти, тому у батька і матері рівні права, – розповіла пресофіцер Кременчуцького управління поліції Анна Васенко у коментарі «Сегодня» . - Як сім'я, вони то сходилися, то розходилися. У цих двох людей – цивільно-правові відносини, – зазначає пресофіцер, підкреслюючи, що оприлюдненому запису близько року. – Ті ж звернення, які надійшли до нас – зареєстровані в законному порядку, проводяться перевірки. До роботи з цими людьми залучена служба у справах дітей, поліцейські. Ситуація знаходиться у нас на контролі і за всіма фактами звернень проводяться перевірки





У службі захисту дітей побоюються, аби чвари батьків не зламали хлопчикам психіку. А от з ким зрештою залишаться жити діти - вирішить суд, узявши до уваги ще й рішення спецкомісії.