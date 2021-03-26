За добу 56 кременчужан захворіло на коронавірус: серед них троє дітей

Сьогодні, 19:27 Переглядів: 587

Сьогодні, 26 березня, в Кременчуці зареєстрували 56 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.





Захворіли 32 жінки віком від 32 до 76 років, 22 чоловіка віком від 20 до 79 років та 3 дитини віком від 3 до 9 років. Із них 47 перебувають на амбулаторному лікуванні, а 9 - в інфекційних шпиталях.



Всього в інфекційних шпиталях лікуються 99 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.



Одужало 11 пацієнтів.



Всього зареєстровано 6 582 випадків: одужало 5 828, померло 172.