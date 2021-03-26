У чергу на вакцинацію у Кременчуці записалося понад 600 осіб

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 508

У чергу на вакцинацію у Кременчуці вже записалося понад 600 осіб. Про це повідомив керівник департаменту охорони здоров'я виконкому Максим Середа під час засідання комісії з ліквідації надзвичайної медико-біологічної ситуації.



За його словами, людей, які записалися у лист очікування, поступово викликають на вакцинацію, коли в наявності є вільні дози вакцини. Нагадаємо, один флакон розрахований на 10 доз. Існує черговість щеплень. Але якщо хтось із запланованого контингенту не може прийти на щеплення, залишаються вільні дози. Також Максим Середа запевнив, що всі, хто отримав першу дозу вакцини, отримають і другу.





Як записатися на вакцинацію

За наявності вільної дози, яка з'явилася внаслідок протипоказань або відмови від вакцинації запланованого контингенту, вам зателефонують та повідомлять про час і місце вакцинації.