Власівчанка випала з вікна і тепер потребує вартісної операції

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 433

15 березня власівчанка Аліна Шостака випала з вікна 2-го поверху та отримала серйозні травми - забій головного мозку, травматичну внутрішньомозкову гематома лівої лобної долі, перелом основи та склепіння кісток черепа ГЗХМТ, забій спинного мозку, травматичний правобічний гемопневмоторакс, перелом трьох ребер зі зміщенням уламків.





Аліна працює у кременчуцькому районі, у неї є маленька донечка, яку потрібно виховувати та ставити на ноги. На операцію у Києві дівчині потрібно 150 тисяч гривень. Самотужки рідні та знайомі зібрали 74 тисячі.





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