Кременчук, Благодійність

Власівчанка випала з вікна і тепер потребує вартісної операції

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 433

 

Самотужки рідні зібрали половину суми

15 березня власівчанка Аліна Шостака випала з вікна 2-го поверху та отримала серйозні травми - забій головного мозку, травматичну внутрішньомозкову гематома лівої лобної долі, перелом основи та склепіння кісток черепа ГЗХМТ, забій спинного мозку, травматичний правобічний гемопневмоторакс, перелом трьох ребер зі зміщенням уламків.


Аліна працює у кременчуцькому районі, у неї є маленька донечка, яку потрібно виховувати та ставити на ноги. На операцію у Києві дівчині потрібно 150 тисяч гривень. Самотужки рідні та знайомі зібрали 74 тисячі.


Реквізити для допомоги:

Номер картки Приват банку - 5168 7554 6421 5983
Отримувач мама Безручко Неля Володимирівна

тел. 096-617-99-50


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Автор: Руслана Горгола
Теги: благодійність
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