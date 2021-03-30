Кременчужанин, якого колишня в соцмережах звинуватила в насильстві, повернув їй сина

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 679

Кременчужанин, якого колишня в соцмережах звинуватила в насильстві, повернув їй сина. Про це жінка повідомила журналістам видання «Сегодня» .









– Якщо раніше лише один з синочків був зі мною, то тепер і другий зі мною, – розповіла Ольга. - Чоловік віддав мені меншу дитину, не чекаючи рішення суду. Для мене це було несподіванкою. Я вважаю, що мені допоміг резонанс і люди, які не залишилися байдужими до моєї історії.





За словами заступника міністра внутрішніх справ Катерини Павличенко, 24 березня Кременчуцьке райуправління поліції на підставі заяви Ольги Плохотниченко і прикріпленого відеоматеріалу внесло відомості до ЄРДР по ч.1 ст.126 КК України (побої і мордування). Зараз триває досудове розслідування, проводяться слідчі дії. До роботи залучені і співробітники ювенальної превенції, оскільки, на превеликий жаль, діти стали свідками цієї жахливої ситуації.