Жінка вважає, що їй допоміг резонанс у соцмережах та ЗМІ
Кременчужанин, якого колишня в соцмережах звинуватила в насильстві, повернув їй сина. Про це жінка повідомила журналістам видання «Сегодня».
За словами заступника міністра внутрішніх справ Катерини Павличенко, 24 березня Кременчуцьке райуправління поліції на підставі заяви Ольги Плохотниченко і прикріпленого відеоматеріалу внесло відомості до ЄРДР по ч.1 ст.126 КК України (побої і мордування). Зараз триває досудове розслідування, проводяться слідчі дії. До роботи залучені і співробітники ювенальної превенції, оскільки, на превеликий жаль, діти стали свідками цієї жахливої ситуації.