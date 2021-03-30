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Безоплатні послуги в стаціонарі: на що можуть розраховувати кременчужани з 1 квітня

Сьогодні, 16:41 Переглядів: 998 Коментарів: 1

Національна служба здоров’я України роз’яснила, які саме послуги є безкоштовними для пацієнтів стаціонару

Стаціонарна медична допомога – це та, яку пацієнт отримує в стінах медичного закладу, і буває вона двох типів: допомога без хірургічних втручань та хірургічні операції.


Безоплатну стаціонарну допомогу можна отримати у кількох випадках:

  • якщо мають направлення сімейного або лікуючого лікаря;
  • якщо пацієнта доставила у лікарню бригада екстреної допомоги;
  • за направленням іншого клінічного підрозділу або якщо людина вже лікується у стаціонарі;
  • за самозверненням у невідкладному стані.


Безоплатні послуги в стаціонарі у випадку якщо пацієнт не потребує хірургічних втручань


Саме за цим пакетом відбувається більшість госпіталізацій, їх ще називають «терапевтичними». Госпіталізація у цьому випадку включає: профілактику, діагностику, лікування (в тому числі медикаментозне), медичну допомогу вагітним з ускладненим перебігом вагітності та медичну реабілітацію в гострому періоді.


Пацієнт має право на:

  • первинний огляд;
  • необхідні лабораторні дослідження, такі як розгорнутий клінічний та біохімічний аналіз крові; ревматологічні та гострофазові показники, аналіз сечі та інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів;
  • необхідні інструментальні обстеження, такі як ендоскопічні, ультразвукові рентгенологічні дослідження, МРТ та інші, які потребує пацієнт;
  • знеболення на всіх етапах діагностики та лікування;
  • медикаментозну терапія;
  • цілодобовий лікарський та медсестринський догляд;
  • ліки з Національного переліку основних лікарських засобів;
  • харчування в стаціонарі.

Також безкоштовно надаються ліки, які заклад отримує через централізовані держзакупівлі. Вони не включені до тарифу, тож пацієнт має сам дізнаватися, чи є вони у певній лікарні – в нагоді стане інформаційна дошка або сайт закладу чи сайт органу місцевої влади.


Безоплатні послуги в стаціонарі у випадку якщо пацієнт потребує хірургічної операції


У випадку, коли потрібна планова або ургентна операція, не потрібно купувати витратні матеріали (бинти, вату, нитки і т. д.), за них лікарі отримують кошти за договором з НСЗУ.


Додатково до послуг, які передбачені пакетом «Терапевтичні госпіталізації» передбачено:

  • проведення хірургічної операції із забезпеченням анестезії;
  • післяопераційний моніторинг пацієнта, знеболення та подальша медикаментозна терапія.

З повним спектром послуг кожен може ознайомитися на сайті НСЗУ у розділі «Вимоги ПМГ 2021», у файлі «Специфікації» до кожного з пакетів послуг, за посиланням.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: лікарня безкоштовна медицина послуги
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Коментарі: 1

858
inattentive:
Сьогодні, 16:49

В приемных такое развесить немешало бы.


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