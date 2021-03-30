Безоплатні послуги в стаціонарі: на що можуть розраховувати кременчужани з 1 квітня

Сьогодні, 16:41 Переглядів: 998 Коментарів: 1

Національна служба здоров’я України роз’яснила, які саме послуги є безкоштовними для пацієнтів стаціонару

Стаціонарна медична допомога – це та, яку пацієнт отримує в стінах медичного закладу, і буває вона двох типів: допомога без хірургічних втручань та хірургічні операції.





Безоплатну стаціонарну допомогу можна отримати у кількох випадках:

якщо мають направлення сімейного або лікуючого лікаря;

якщо пацієнта доставила у лікарню бригада екстреної допомоги;

за направленням іншого клінічного підрозділу або якщо людина вже лікується у стаціонарі;

за самозверненням у невідкладному стані.





Безоплатні послуги в стаціонарі у випадку якщо пацієнт не потребує хірургічних втручань





Саме за цим пакетом відбувається більшість госпіталізацій, їх ще називають «терапевтичними». Госпіталізація у цьому випадку включає: профілактику, діагностику, лікування (в тому числі медикаментозне), медичну допомогу вагітним з ускладненим перебігом вагітності та медичну реабілітацію в гострому періоді.





Пацієнт має право на:

первинний огляд;

необхідні лабораторні дослідження, такі як розгорнутий клінічний та біохімічний аналіз крові; ревматологічні та гострофазові показники, аналіз сечі та інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів;

необхідні інструментальні обстеження, такі як ендоскопічні, ультразвукові рентгенологічні дослідження, МРТ та інші, які потребує пацієнт;

знеболення на всіх етапах діагностики та лікування;

медикаментозну терапія;

цілодобовий лікарський та медсестринський догляд;

ліки з Національного переліку основних лікарських засобів;

харчування в стаціонарі.

Також безкоштовно надаються ліки, які заклад отримує через централізовані держзакупівлі. Вони не включені до тарифу, тож пацієнт має сам дізнаватися, чи є вони у певній лікарні – в нагоді стане інформаційна дошка або сайт закладу чи сайт органу місцевої влади.





Безоплатні послуги в стаціонарі у випадку якщо пацієнт потребує хірургічної операції





У випадку, коли потрібна планова або ургентна операція, не потрібно купувати витратні матеріали (бинти, вату, нитки і т. д.), за них лікарі отримують кошти за договором з НСЗУ.





Додатково до послуг, які передбачені пакетом «Терапевтичні госпіталізації» передбачено:

проведення хірургічної операції із забезпеченням анестезії;

післяопераційний моніторинг пацієнта, знеболення та подальша медикаментозна терапія.

З повним спектром послуг кожен може ознайомитися на сайті НСЗУ у розділі «Вимоги ПМГ 2021», у файлі «Специфікації» до кожного з пакетів послуг, за посиланням.