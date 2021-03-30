Безоплатні послуги в стаціонарі: на що можуть розраховувати кременчужани з 1 квітня

Національна служба здоров’я України роз’яснила, які саме послуги є безкоштовними для пацієнтів стаціонару
Стаціонарна медична допомога – це та, яку пацієнт отримує в стінах медичного закладу, і буває вона двох типів: допомога без хірургічних втручань та хірургічні операції.
Безоплатну стаціонарну допомогу можна отримати у кількох випадках:
- якщо мають направлення сімейного або лікуючого лікаря;
- якщо пацієнта доставила у лікарню бригада екстреної допомоги;
- за направленням іншого клінічного підрозділу або якщо людина вже лікується у стаціонарі;
- за самозверненням у невідкладному стані.
Безоплатні послуги в стаціонарі у випадку якщо пацієнт не потребує хірургічних втручань
Саме за цим пакетом відбувається більшість госпіталізацій, їх ще називають «терапевтичними». Госпіталізація у цьому випадку включає: профілактику, діагностику, лікування (в тому числі медикаментозне), медичну допомогу вагітним з ускладненим перебігом вагітності та медичну реабілітацію в гострому періоді.
Пацієнт має право на:
- первинний огляд;
- необхідні лабораторні дослідження, такі як розгорнутий клінічний та біохімічний аналіз крові; ревматологічні та гострофазові показники, аналіз сечі та інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів;
- необхідні інструментальні обстеження, такі як ендоскопічні, ультразвукові рентгенологічні дослідження, МРТ та інші, які потребує пацієнт;
- знеболення на всіх етапах діагностики та лікування;
- медикаментозну терапія;
- цілодобовий лікарський та медсестринський догляд;
- ліки з Національного переліку основних лікарських засобів;
- харчування в стаціонарі.
Також безкоштовно надаються ліки, які заклад отримує через централізовані держзакупівлі. Вони не включені до тарифу, тож пацієнт має сам дізнаватися, чи є вони у певній лікарні – в нагоді стане інформаційна дошка або сайт закладу чи сайт органу місцевої влади.
Безоплатні послуги в стаціонарі у випадку якщо пацієнт потребує хірургічної операції
У випадку, коли потрібна планова або ургентна операція, не потрібно купувати витратні матеріали (бинти, вату, нитки і т. д.), за них лікарі отримують кошти за договором з НСЗУ.
Додатково до послуг, які передбачені пакетом «Терапевтичні госпіталізації» передбачено:
- проведення хірургічної операції із забезпеченням анестезії;
- післяопераційний моніторинг пацієнта, знеболення та подальша медикаментозна терапія.
З повним спектром послуг кожен може ознайомитися на сайті НСЗУ у розділі «Вимоги ПМГ 2021», у файлі «Специфікації» до кожного з пакетів послуг, за посиланням.