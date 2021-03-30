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У Кременчуці на 136 гривень оштрафували молодиків, які напоїли дівчинку так, що вона випала з вікна

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 1 187 Коментарів: 1

Випадок розглянула адмінкомісія

У Кременчуці на 136 гривень оштрафували молодиків, які напоїли дівчинку так, що вона випала з вікна. Про це на своїй сторінці написав член адмінкомісії Генадій Тертичний.


30 березня у мерії відбулось чергове засідання адміністративної комісії, на якому, серед іншого, розглядали і випадок, який стався 31 січня на вул. Молодіжній - там 14-річна дівчина випала 4-го поверху і з травмами потрапила до лікарні. Дівчина жива.


Виявилось, що перед цим два 19-річних парубка напоїли неповнолітню, за що сьогодні і отримали штраф у 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 136 гривень.


При цьому Тертичний пише, що розслідується ще кримінальна справа про доведення до самогубства, але в поліції нам цю інформацію не підтвердили. 


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Автор: Руслана Горгола
Теги: адмінкомісія штраф
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Коментарі: 1

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Alex-66:
Сьогодні, 19:28

Да здравствует, самый гуманный суд в мире!


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