КДЮСШ №2 отримав нового/старого директора Кобзистого, але повертатися немає куди

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Вчора, 29 березня, Віктор Кобзистий повернувся на посаду директора КДЮСШ №2, проте від спортшколи майже нічого не залишилося. Як розповів Телеграфу Віктор Кобзистий, керівник Управління молоді та спорту Олег Медведенко показав трудову книжку та наказ про поновлення його на посаді директора КДЮСШ №2. Проте повертатися немає куди. За словами нового/старого директора будівлю школи передали на баланс іншої школи - реорганізованої КМ ДЮСШ.









Поновлення на роботі та виплата 14 000 грн негайно - рішення Автозаводського суду. Один з двох пунктів рішення суду управління спорту виконало, проте під великим питанням залишається виплата місячної зарплати. Адже за однією інформацією рахунків КДЮСШ №2 вже немає, за іншою - вони на стадії закриття бо відкритими залишаються борги школи за оплату комунальних послуг.





Яка зараз ситуація з рахунками? Чи будуть позиватися до апеляційного суду щодо рішення прийнятого минулої п'ятниці? Й хто позиватиметься, адже позов Кобзистого був саме до КДЮСШ №2 і якщо його немає, хто є правонаступник? Ці та інші питання ми намагалися задати управлінню молоді та спорту проте відповіді не отримали.