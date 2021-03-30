Які кременчуцькі школи перемогли у міському етапі конкурсу екологічної просвіти

Виступи гімназій №19 та №1 направлять на регіональний етап конкурсу-огляду «Земля – наш спільний дім»
Дві кременчуцькі гімназії перемогли у міському етапі конкурсу-огляду колективів екологічної просвіти закладів позашкільної та загальної середньої освіти «Земля – наш спільний дім».
За інформацією департаменту освіти Кременчука, тема виступів цього року була «Атака вірусів. Врятуй планету!». 16 навчальних закладів нашого міста представили на конкурс свої відеовиступи.
Отже, перемогу отримали:
Виступи цих колективів направлять на регіональний етап конкурсу-огляду. Як розподілилися місця, дивіться нижче.
Екологічні агітбригади:
|
Назва закладу
|
Кількість балів
|
Місце
|
Гімназія № 19
|
22.2
|
І
|
Ліцей № 6
|
20
|
ІІ
|
Ліцей № 30
|
20
|
ІІ
|
Гімназія № 3
|
18.4
|
ІІІ
|
Гімназія № 12
|
16.8
|
4
|
Гімназія № 16
|
15
|
5
|
Гімназія № 31
|
14.8
|
6
|
Гімназія № 26
|
13.4
|
7
|
Гімназія № 8
|
11
|
8
|
Ліцей № 5
|
9.6
|
9
|
|
|
Екологічні театри:
|
Назва закладу
|
Кількість балів
|
Місце
|
Гімназія № 1
|
30.2
|
І
|
Ліцей № 25
|
29.6
|
ІІ
|
Гімназія № 9
|
28.2
|
ІІІ
|
Гімназія № 7
|
25
|
4
|
КМЦПО
|
21.4
|
5
|
Ліцей №4
|
19
|
6