Які кременчуцькі школи перемогли у міському етапі конкурсу екологічної просвіти

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 352 Коментарів: 1

Виступи гімназій №19 та №1 направлять на регіональний етап конкурсу-огляду «Земля – наш спільний дім»

Дві кременчуцькі гімназії перемогли у міському етапі конкурсу-огляду колективів екологічної просвіти закладів позашкільної та загальної середньої освіти «Земля – наш спільний дім».





За інформацією департаменту освіти Кременчука, тема виступів цього року була «Атака вірусів. Врятуй планету!». 16 навчальних закладів нашого міста представили на конкурс свої відеовиступи.





Виступи команд та театрів, як завжди, радували своєю креативністю, творчістю, відповідно підібраними костюми та оформленими сценами. Відео деяких команд було гарно та цікаво змонтовано. Діти вражали своїми акторськими, вокальними та хореографічними талантами, - йдеться у повідомленні від департаменту.





Отже, перемогу отримали:

команда «Ekolife» Кременчуцької гімназії №19 (керівники Інна Сакун та Вікторія Титарева);

команда «КРОКУС» Кременчуцької гімназії №1 (керівники Наталія Панова та Марина Хілобок).

Виступи цих колективів направлять на регіональний етап конкурсу-огляду. Як розподілилися місця, дивіться нижче.





Екологічні агітбригади:

Назва закладу Кількість балів Місце Гімназія № 19 22.2 І Ліцей № 6 20 ІІ Ліцей № 30 20 ІІ Гімназія № 3 18.4 ІІІ Гімназія № 12 16.8 4 Гімназія № 16 15 5 Гімназія № 31 14.8 6 Гімназія № 26 13.4 7 Гімназія № 8 11 8 Ліцей № 5 9.6 9





Екологічні театри: