У Кременчуці виготовили майже 230 тонн фальсифікованого пального

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 568

Це приблизно 5 мільйонів гривень

Днями СБУ Полтавської області заблокувала схему незаконного збуту бензину та дизпалива сумнівної якості. Правоохоронці виявили майже 230 тонн нафтопродуктів вартістю близько 5 млн грн, повідомляє пресслужба СБУ в Полтавській області.





Відомо, що злочинці змішували паливно-мастильні матеріали з газовим концентратом та розчинниками невідомого походження, аби збільшити обсяг готової продукції, яку реалізовували через мережу підконтрольних АЗС.





Під час проведення слідчих дій правоохоронці виявили фінансово-господарську документацію та записи «чорної» бухгалтерії.





Наразі триває розслідування у межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) і ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) ККУ.