Частина Полтавщини потрапила у червону зону епіднебезпеки: Кременчук ще «тримається»

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З 3-го до 17 квітня на цих територіях введуть додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи

Через перевищення показників захворюваності на COVID-19 та пневмонію Полтавська, Горішньоплавнівська, Миргородська, Лубенська та Гадяцька міські територіальні громади потрапили до червоної зони епіднебезпеки.





Як розповів 30 березня на засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ і НС голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, на нараді з Києвом постало питання введення локдауну у нашій області в цілому та віднесення усієї Полтавщини до червоної зони.





Проте облдержадміністрація відстоювала наступну позицію: посилити карантинні обмеження у тих населених пунктах, у яких перевищений епідпоріг та спостерігається найбільш негативна динаміка. Відповідне рішення щодо певних територій ухвалили на наступні два тижні для того, щоб Полтавщина не входила у повний локдаун на місяць, як це було навесні минулого року.





Тож з 00.00 3-го до 17 квітня (або до окремого рішення) на території вищеназваних громад додатково до обмежувальних протиепідемічних заходів помаранчевого рівня, застосують заборону на:





1. Приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос.





2. Приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, інших закладах розважальної діяльності.





3. Приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім:

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які торгують товарами на торговельних площах, не менше 60 відсотків яких призначено для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами гігієни та побутовою хімією, засобами зв’язку, друкованими засобами масової інформації, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, без обмеження доступу відвідувачів до інших товарів, представлених в асортименті зазначених суб’єктів господарювання;

торговельної діяльності із здійсненням адресної доставки замовлень;

провадження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності фінансових установ і діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей, діяльності операторів поштового зв’язку, а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів (без зон харчування), діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, перукарень та салонів краси за попереднім записом;

виконання робіт із збирання і заготівлі відходів;

виконання робіт із збирання і заготівлі відходів; провадження діяльності з надання телекомунікаційних послуг (приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність з надання телекомунікаційних послуг, здійснюється за попереднім записом).

4. Приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників, суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом аудіовізуальних творів, зокрема здійснення кіно- та відеозйомки, за умови обмеження доступу до місця зйомки (знімального майданчика) сторонніх осіб.





5. Проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, крім офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів.





6. Роботу закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 11.00 до 6.00 наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері за замовленням клієнтів.





7. Діяльність непродовольчих ринків.





8. Відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім:

студентів 6 курсу та інтернів, що здобувають освіту за медичними напрямами і задіяні у подоланні наслідків поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19;

учнів (вихованців) закладів дошкільної освіти, початкових класів закладів загальної середньої освіти (1-4 класів), спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів.

9. Приймання у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах відвідувачів, крім спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів.





Показник епідпорогу у Кременчуці сьогодні, 30 березня, сягнув 107 (за норми менше 100), проте таке значення (разом з іншими показниками, як-то рівень госпіталізації, охоплення тестуваннями, завантаженість ліжок з киснем) має протриматися протягом 3 днів для того, аби бути підставою для додаткових карантинних обмежень.