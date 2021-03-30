На три роки сяде шахрай, який міняв справжні гроші на сувеніри

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 270

Три роки ув’язнення за ч. 2 ст. 190 (шахрайство, вчинене повторно) ККУ призначив Гадяцький районний суд чоловікові, який у 2019 році під приводом обміну старих купюр на нові міняв гроші пенсіонерів на сувеніри.





Тоді постраждали мешканці сіл Мала Обухівка, Глибока Долина та Соснівка. Шахрай звертався до пенсіонерів і в обмін на справжні купюри віддавав їм папірці, зовні схожі на грошові знаки, але з позначкою «сувенір». Таким чином довірливі громадяни віддали злодію майже 50 000 грн.





Обвинувачуваний свою провину цілком визнав. Він розповів суду, що тоді скупляв антикваріат та старі речі, а заразом повідомляв пенсіонерам, що він є працівником банку і може обміняти їхні заощадження на купюри нового зразка.





Кошти постраждалим чоловік так і не повернув, тож отримав покарання у вигляді двох років позбавлення волі, плюс ще рік невідбутого раніше покарання за вироком Коропського районного суду Чернігівської області.