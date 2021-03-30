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Канікули у школах Кременчука продовжили ще на тиждень

Сьогодні, 18:04 Переглядів: 1 243

 

Школярі приступлять до навчання 12 квітня

Канікули у школах Кременчука продовжили ще на тиждень, учні відпочиватимуть до 9 квітня. Про це сповістив міський голова Віталій Малецький.


Нагадаємо, школярі мали приступити до навчання 5 квітня, але тепер це відтерміновується до 12 квітня.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ukrinform.ua
Теги: каникулы школьники весна школа
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