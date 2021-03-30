Канікули у школах Кременчука продовжили ще на тиждень

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Канікули у школах Кременчука продовжили ще на тиждень, учні відпочиватимуть до 9 квітня. Про це сповістив міський голова Віталій Малецький.





Нагадаємо, школярі мали приступити до навчання 5 квітня, але тепер це відтерміновується до 12 квітня.