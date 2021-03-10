Стало відомо, коли в кременчуцьких школах розпочнуться весняні канікули

Вчора, 17:09 Переглядів: 3 276

Вони триватимуть з 29 березня по 4 квітня

Сьогодні, 10 березня, стало відомо, коли в кременчуцьких школах розпочнуться весняні канікули.





Як повідомляє пресслужба мерії Кременчука, цьогоріч школярі відпочиватимуть з 29 березня по 4 квітня включно.