Кременчук

Встановили 482 камери: сьогодні у Кременчуці запрацювала система «Безпечне місто»

Сьогодні, 17:28 Переглядів: 808 Коментарів: 1

 

У ситуаційному центрі відбуватиметься цілодобове спостереження за безпекою у місті; працюватиме програма детекції, розпізнавання та пошуку автомобілів по державних номерних знаках

Сьогодні, 10 березня, у Кременчуці запрацювала інформаційно-аналітична система «Безпечне місто». Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.


Спочатку в нашому місті реалізували проєкт «Безпечна школа», з яким кременчужани виграли на Полтавському обласному конкурсі розвитку територіальних громад у 2019 році. В його рамках встановили системи відеоспостереження у 8 кременчуцьких школах.


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А у 2020 році кременчуцький проєкт «Впровадження сучасних інформаційних технологій для створення безпечного середовища громади Кременчука» виграв у «Всеукраїнському громадському бюджеті Полтавщини». Тоді проєкт здобув перемогу серед 19 претендентів від громад Полтавської області, набравши 8250 голосів (44,45% від загальної кількості усіх поданих голосів). Найближчий проєкт-конкурент отримав 1775 голосів або 9,5%.


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Тож тепер маємо такі складові системи «Безпечне місто»:

  • загальна кількість камер, встановлених у місті – 482;
  • система відеоспостереження охоплює всі міські школи;
  • створили єдиний ситуаційний центр, в якому відбувається цілодобове спостереження за безпекою в Кременчуці;
  • камерами обладнали 7 основних перехресть та 4 в’їзди/виїзди з нашого міста;
  • впровадили роботу програми детекції, розпізнавання та пошуку автомобілів по державних номерних знаках.
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: Безпечне місто камери спостереження
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Коментарі: 1

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Merkutsio:
Сьогодні, 17:56

Это ж какие у нас основные перекрёстки и что за выезды с города?


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