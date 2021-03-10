Встановили 482 камери: сьогодні у Кременчуці запрацювала система «Безпечне місто»

Сьогодні, 17:28 Переглядів: 808 Коментарів: 1

У ситуаційному центрі відбуватиметься цілодобове спостереження за безпекою у місті; працюватиме програма детекції, розпізнавання та пошуку автомобілів по державних номерних знаках

Сьогодні, 10 березня, у Кременчуці запрацювала інформаційно-аналітична система «Безпечне місто». Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.



Спочатку в нашому місті реалізували проєкт «Безпечна школа», з яким кременчужани виграли на Полтавському обласному конкурсі розвитку територіальних громад у 2019 році. В його рамках встановили системи відеоспостереження у 8 кременчуцьких школах.









А у 2020 році кременчуцький проєкт «Впровадження сучасних інформаційних технологій для створення безпечного середовища громади Кременчука» виграв у «Всеукраїнському громадському бюджеті Полтавщини». Тоді проєкт здобув перемогу серед 19 претендентів від громад Полтавської області, набравши 8250 голосів (44,45% від загальної кількості усіх поданих голосів). Найближчий проєкт-конкурент отримав 1775 голосів або 9,5%.







Тож тепер маємо такі складові системи «Безпечне місто»: