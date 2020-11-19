У Кременчуці почали встановлювати систему камер «Безпечне місто»

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У Кременчуці почали встановлювати систему камер «Безпечне місто». Про це сповістила пресслужба мерії нашого міста.





Нагадаємо, минулого року Кременчук переміг у «Всеукраїнському громадському бюджеті Полтавщини» з проєктом «Безпечне місто» та отримав 13 млн грн на його реалізацію.





Наразі камери відеоспостереження встановлюють у школах нашого міста. За словами першого заступника міського голови Володимира Пелипенка, вони з'являться в усіх школах, на проблемних перехрестях міських доріг, на в’їздах і виїздах з міста та в місцях масового скупчення людей.





У Кременчуці також створять ситуаційний центр, куди надходитиме інформація з відеокамер. Там прийматимуть рішення щодо відповідного реагування. У разі необхідності відбуватиметься взаємодія з правоохоронцями, працівниками МНС чи медиками. Це має сприяти зниженню кількості надзвичайних ситуацій, правопорушень, загибелі та травматизму людей, а також підвищенню рівня розкриття злочинів.





Тож за ситуаціями та подіями, що відбуваються в місті, можна буде стежити в онлайн-режимі. Володимир Пелипенко зазначив, що побачити, як впроваджуються ці технології, можна буде вже до кінця цього року.



