Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 19.11.2020 22:30
Підтверджені:
Україна583510
Кременчук2343
Хворі:
Україна306662
Кременчук967
Одужало:
Україна266479
Кременчук1310
Померло:
Україна10369
Кременчук66
Кременчук

У Кременчуці почали встановлювати систему камер «Безпечне місто»

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 1 412

 

Камери відеоспостереження почали з'являтися у школах нашого міста

У Кременчуці почали встановлювати систему камер «Безпечне місто». Про це сповістила пресслужба мерії нашого міста.


Нагадаємо, минулого року Кременчук переміг у «Всеукраїнському громадському бюджеті Полтавщини» з проєктом «Безпечне місто» та отримав 13 млн грн на його реалізацію.


Наразі камери відеоспостереження встановлюють у школах нашого міста. За словами першого заступника міського голови Володимира Пелипенка, вони з'являться в усіх школах, на проблемних перехрестях міських доріг, на в’їздах і виїздах з міста та в місцях масового скупчення людей.


У Кременчуці також створять ситуаційний центр, куди надходитиме інформація з відеокамер. Там прийматимуть рішення щодо відповідного реагування. У разі необхідності відбуватиметься взаємодія з правоохоронцями, працівниками МНС чи медиками. Це має сприяти зниженню кількості надзвичайних ситуацій, правопорушень, загибелі та травматизму людей, а також підвищенню рівня розкриття злочинів.


Тож за ситуаціями та подіями, що відбуваються в місті, можна буде стежити в онлайн-режимі. Володимир Пелипенко зазначив, що побачити, як впроваджуються ці технології, можна буде вже до кінця цього року.


Кременчук витратить додатково 308,3 тис грн на відеокамери в рамках проєкту «Безпечне місто»
Кременчуцькі депутати проголосували «за» встановлення камер у школах міста
10
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: видеонаблюдение камери спостереження відеокамера Безпечне місто
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх