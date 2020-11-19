«У 101 сказали просити про допомогу в сусідів»: чому рятівники виїхали лише на повторний виклик

Сьогодні, 13:01 Переглядів: 1 651

Родич нашої читачки - інвалід. З ним трапилася біда: впав у квартирі, кременчужанка сама не могла його підняти і викликала рятувальників. Та вони не одразу погодилися виїхати на виклик. Про це наша читачка розповіла «Телеграфу».





- У 101 сказали просити про допомогу в сусідів, - розповіла вона про спілкування з представниками ДСНС.





Читачка звернулася до редакцї і просила пояснити, кого кликати на допомогу, коли рятівники кажуть, що «це не їхній профіль»?





Сусідів, які могли б допомогти, не виявилося, і кременчужанка знову стала просити рятівників приїхати. Тільки після того, як диспетчер порадився з керівництвом, до жінки виїхала бригада ДСНС, і їй допомогли, але наостанок заявили, що «це не їхній профіль». Куди звертатися з такою проблемою, вони підказати не змогли.





У пресслужбі ДСНС нам надали коментар:





За кожним викликом приймають рішення індивідуально. Часто рятувальників викликають одночасно на декілька подій, і тоді їдуть за пріоритетом, що залежить від того, наскільки серйозна загроза життю. Якщо людина впала та не може встати — загроза, дійсно, є, але в разі, коли в той же час виникає, наприклад, пожежа — на неї, звісно, виїжджатимуть першочергово. Щодо прохання пошукати сусідів: у надзвичайних ситуаціях люди часто губляться, тому диспетчери намагаються їх заспокоїти, зрозуміти обставини, і часто з певними проблемами сусіди допомагають ще до прибуття рятувальників.





Також у ДСНС зазначають, що нерідко надходять жартівливі виклики. Там зауважують: не варто забувати, що такі жарти можуть вартувати чийогось життя.





Отже, у випадках, подібних до того, з яким до нас звернулася читачка, викликати «101» можна. Так, рятівники, можливо, не виїдуть першочергово, бо в цей час можуть бути ситуації, що потребують негайного втручання, але ви точно маєте право на отримання від них допомоги.