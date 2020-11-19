Тренер «Кременя» Олександр Головко про «Динамо», Шевченка та розмову з Суркісом

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Головний тренер «Кременя» та екснаставник молодіжної збірної України Олександр Головко в інтерв'ю Sport Arena TV розповів про розмову з Ігорем Суркісом, про роботу з Циганкова і Зінченко, таланти Коваленко і впевненість Луніна. А також - про Андрія Шевченка і та його систему/структуру в збірній України.









- Ви - півфіналіст Ліги чемпіонів, грали багато років в Динамо, тривалий час працювали з різними юнацькими і молодіжною збірною України. Як вас заманили працювати в Першу лігу, в клуб Кремінь?





- По-перше, ніхто мене не заманював. Футболістом я був непоганим, зараз я тренер. Який? Час покаже. За збірним - це одна історія. А професійний футбол - інша. Для мене - це новий досвід і дуже цікавий. Клуб з новим президентом, з новими амбіціями, наші бажання збіглися.





- Чому саме Кремінь?





- Скажімо так, є обмежена кількість клубів, які готові вкладати гроші, і хочуть розвиватися, а тренерів - досить велика кількість. А ще враховуючи, що я сам без роботи - потрібно було приймати рішення. Як мені здалося, тут є люди, з якими можна працювати.





- Перша ліга - це постійні "договорняки", дивні президенти, убиті поля. Це вас не лякало?





- Розмови залишаються розмовами. Це з приводу речей, про які ти говориш. Ми говоримо про спортивної частини, про футболістів, про розвиток. Тут це все є. Є лише одна зачіпка - поле штучне. Але легіонери не ставлять запитань, їх ставлять тільки українці. Всі ті нефутбольні речі, про які ти питав, вони є, але я буду говорити, якщо можна, про спортивну складову.





- Яке завдання вам поставило керівництво клубу?





- Сформувати колектив, який через рік або більше буде вирішувати завдання. Я не можу сказати, що це новий клуб, це команда на базі МФК. Раніше був бюджет міста, а зараз - це приватний клуб. Природно, будь-який президент може говорити про бізнес, про розвиток. Насправді - все складно. Тим більше в Першій лізі, де щоб обкатати, я не кажу виховати футболістів, потрібно в першому колі, як мінімум досягти такого результату, щоб у другому колі вже займатися цим на новий сезон. Тобто, завдання - закріпитися в Першій лізі.









- Але у віддаленій перспективі буде стояти завдання виходу в Прем'єр-Лігу?





- Поки що таке завдання не стоїть. Стоїть завдання - налагодити функціонал клубу, щоб не було такого, що клуб окремо, і команда окремо. Тому що по бюджету є рамки, за які ми не можемо вийти. Всі сфери обслуговування - медикаменти, харчування, тренувальні поля, тренувальна база - вони в такому стані, що не дозволяють зараз говорити про вихід в Прем'єр-Лігу. Ми зараз говоримо, що у президента є амбіції, але зараз він тільки знайомитися з таким видом бізнесу, як футбол.





- Яка специфіка Першої ліги?





- Я жив в таких хороших умовах, як футболіст, що не будемо брати Таврію початку 90-х. Динамо, Китай, збірна - там все топ. Все є, є відповіді на всі питання. Перша ліга - це знайомство з таким поняттям, як "бюджет". Бюджет не міський, не якісь ефемерні гроші. І ти стаєш таким "цербером", ти стаєш на захист цього всього. Людина хоче зробити бізнес. Просто прийти і сказати «Сергій Вадимович, це буде складно ...». Ми говоримо, як є. Давайте пробувати. Але потрібна довіра, за це йому спасибі.





- Ви більше 10 років працювали в різних збірних України, починаючи від U-16 і закінчуючи U-21. Вам не здається, що ви втратили купу часу?





- Ні. Я ніколи нічого не втрачаю. Це клас, це супер! Це був божевільний виклик. Коли працюєш в такому режимі, що з нічого робиш щось, це емоції. Це була факультативна робота, де ти повинен за чотири дні всіх привести в порядок, психологічно накачати і вгадати з тактикою. Я намагався досягати результату з тією грою, яку розумів. Чи не з тієї, яка потрібна комусь, а з якою розумів сам. Я себе в якійсь мірі відчував, як на державній службі. Я виходив на кожну гру - рука на серці і є прапор. Я представляю країну і я повинен виграти. Так, кажуть про підготовку резервів для першої команди, це класно, але тренер хоче вигравати. Може бути, кажуть, що повинна бути інша філософія, але я в це не вірю.





- Перемоги - це так, але питання підготовки кадрів - все одно варто?





- Я їх не готую. Найбільша проблема, коли тренери збірної кажуть, що вони когось готують. Це їм дав бог працювати з класними хлопцями, які в цей момент потрапили в цю команду. А готували їх за 5-6 років тому до цього, ще в клубах, в академіях. Ми просто давали їм вищу практику, де вони складали іспити на більш високому рівні. Коли до тебе завжди приїжджають найкращі гравці - ти класний тренер, в принципі. А коли є обмежені можливості - ось тоді ти вже не той тренер. Ще раз кажу - тренер збірної не готує футболістів.









- Ви попрацювали з національними збірними, а зараз в клубному футболі працюєте, це два різних види тренера?





- Вид тренера - немає. Вид роботи і відповідальності - так. Там у тебе є час відновитися і відпочити, а тут немає. Ти обростаєш шкірою, яка перестає реагувати на перемоги і поразки. Є тільки процес і результат. У перемог є багато імен, а коли є ураження, тоді шукають причини. Там - це рідко відбувається. А тут - вже з 3-го дня роботи, після будь-якої гри. З хорошим або поганим результатом. Головна різниця між збірними командами і командами майстрів - це залежність твоїх гравців від твоєї підготовки. Яку програму ти даєш, і наскільки футболіст відповідає твоїм вимогам. Якщо я прийду до них з системою Лобановського, половина закінчить через якийсь час. Але якщо не давати їм навантаження, ми можемо спрацювати на короткій дистанції, а на довгій - втратити. Не дарма кажуть, що рівень будь-якої команди визначається найслабшим футболістом на лавці.





- Чому не пішли раніше в клубний футбол, а тільки зараз в 2020 році?





- Я займаюся улюбленою справою, я люблю тренувати, домагатися результату - це внутрішня мотивація, і я не люблю програвати і досить скрупульозно ставлюся до всього, що роблю. Збірним командам я дав все, що міг і вмів. Звичайно, в останньому відборі не вдалося вийти з важкої групи, де Англія і Голландія були. Але я був радий, що доля дала мені роботу з цими пацанами, з якими я був близько 5 років. Мені потрібно було робити якийсь крок, цей крок зробили за мене. Я більше не працюю в Федерації футболу. Але життя триває і це тренерський етап, до якого ти повинен бути готовий. Тренерів завжди звільняють, якщо немає результату.





Жоден тренер не може нормально ставиться до того, що сьогодні він працює, а завтра немає. Був час подумати, поїздити, я не сидів на місці. Їздили закордоном, в Балтиці, намагалися там знайти роботу. Спілкувалися з президентами, розуміння різне: ми всі люди, приїжджайте - подивимося в очі. Це працює насправді. Потім з'явився варіант з Кременем, був ряд зустрічей і розмов. Чому б і ні?





- Останні 5 років вас регулярно сватали в тренерське крісло Динамо...





- Сватати всіх динамівців, які десь якось тримають рамку. Тренувати Динамо - це честь, але він повинен бути готовий. Ризикувати - не можна. Не можу сказати, що десь ризикували, коли призначили попередніх тренерів. Головний приклад відсутності ризику - це Ребров. Він знав зсередини всю ситуацію і як це працює. А не просто брати динамівця, ще це лайливе вже слово "динамівське серце", яке чомусь набуло номінального ефекту.





Мене це з одного боку ображає, в цьому нічого поганого немає, що людина вболіває за клуб і знає, як працювати треба, але клуб вже інший, і він не може з цим змиритися і намагається повернути минуле. Будь-який тренер або функціонер, який там працює - не розуміє, що світ змінився. Нікому це нецікаво. Потрібно рухатися вперед. Тому прихід Луческу або іншого тренера - це емоції. Якщо це працює - вперед! Це був хайп і круто з боку президента, я набрав попкорна і очікував, що ж це буде.





Я спілкувався з Ігорем Михайловичем Суркісом. Висловив свою позицію, як я це бачу, по роботі. Він мене почув, я його почув. І через якийсь час я працюю тут. Чому? Це теж крок, перший крок. Робити його в Динамо? Чому б і ні? Але знову ж таки кажу, що поступовий підхід до професії, до розуміння повинен бути саме таким.









- З Ігорем Михайловичем у вас недавно була розмова з приводу роботи в клубі?





- Навесні 2020 року, але це не робота в клубі. Це просто розмова, я намагався організувати турнір в Херсонській області і питав у нього, в якому форматі це можна провести, бо потрібна була його допомога. У розмові просто торкнулися теми роботи.





- Ви в молодіжній збірній працювали з великою кількістю гравців, які зараз грають в національній збірній. Хотілося б про багатьох з них поговорити. Наприклад, з Циганковим ви працювали, коли він був дитиною ще ...





- Вітя, може бути, в якихось моментах не проявляє лідерських якостей, яких від нього чекають. Але чого від нього чекати, якщо він такий і є? Може це ваші запити. Сприймайте його таким, тоді, може бути, і йому буде легше. Це його проблема - що він, може бути, ставить занадто велику планку. Так він ніколи до неї не добереться. Якби він ставив її вище, тоді б добрався. Зараз він дуже якісний футболіст для Динамо, збірної і для України. І ми ж про нього говоримо, це вже щось та значить.





- Що скажете про Зінченка?





- Легендарна історія була. Валера Кривенцов мені сказав, що є цікавий хлопчина і потрібно на нього звернути увагу. Він намагався робити все швидко, в один дотик, але не встигав. Чи не потрапляв раз, не потрапляв два ... Але немає лиха без добра.

Петраков їде на чемпіонат світу в Нову Зеландію і забирає у нас Бесєдіна, Лучкевича і Коваленко. І у нас як раз відбір на еліт-раунд, потрібні футболісти. Починаємо шукати, вирішили спробувати знайти Зіну. Знайшли в Уфі. Почалися дзвінки, розмови, зустрічі з агентами, в Москву дзвонили, гарантії безпеки, це ж був 2014 рік. Ціла спецоперація. Про це краще за всіх Саня розповість.

Зараз це гравець української збірної з українським серцем, і він готовий бути капітаном цієї команди. Він готовий сам себе реалізовувати. І про всяк випадок, він грає в команді, тренером якої є Гвардіола, про всяк випадок.





Він робив помилки і стосовно мене, і до команди. Але він їх визнавав, коли приїжджав в молодіжку.









- Ви говорили, що Зінченко вже в 16 років випереджав всіх на думку. Що це означає?





- Швидше приймає рішення, мозок такий, це селекція. Я говорю багато про Сані Піхаленка, у нього нібито GPS вбудований: коли ти до прийому вже все просканував і бачиш все. Не буду порівнювати з Бускетсом, але якби його не було б в Барсі, не було б тієї Барселони. Це ключові гравці для своїх команд. Прибери зараз Зінченко і Малиновського зі збірної - і будуть питання.





- Що у нього є з якостей, що він грає в Манчестер Сіті?





- Напевно, той футбол, який потрібен Манчестер Сіті. Не кажу, що він надійно працює в обороні, але як гравець, який може виконати завдання Гвардіоли, а його головне завдання - якщо ми контролюємо м'яч, ми не програємо - мабуть, влаштовує його. Говорити, що він буде проти цієї команди грати в іскрометний футбол вінгера, для цього мені потрібно знати Гвардіолу. У мене була проблема, коли Зінченко після Гвардіоли приїжджав до нас, думав: «Що мені йому зараз говорити?».





- Віктор Коваленко теж був дуже важливим футболістом у вас в команді ...





- Для українського футболіста - він дуже якісний футболіст. У нього є на чому давати обсяги. Він потрапив в таке середовище, що не кожен з нас впорається. Середа Шахтаря, купа бразильців, і це з 15-16 років. Ти стаєш топ-зіркою, як з цим впорається? Чи не кожен впорається. Команда Кривенцова, яка пройшла до фіналу Юнацької Ліги чемпіонів, це плеяда футболістів, які зараз грають у збірній і в Шахтарі в тому числі. Хтось перейшов цей поріг, хтось ні.

Віті складно це далося. До нього були запити, які повинні були виправдовуватися. А в цій позиції Вітя не зміг взяти відповідальність, яка на нього впала. Я теж хотів від нього більшого, ніж він міг дати. Але я вчасно зрозумів це. Він намагається, він змінюється, це видно, що він більше думає про футбол, він рухається. І мені сподобався він в цьому сезоні, коли він грає. Видно, що він працює.

Так, були завищені очікування, він потрапив у вогонь, воду і мідні труби. І я не знаю, як би ви себе повели при таких розкладах. Десь скачали, десь критика з боку ЗМІ. Він приїхав в молодіжку і ми подали йому руку допомоги, але і він зі свого боку виконав величезну роботу для нашої команди. Ми з ним багато говорили і акцентували увагу, що через наш футбол потрібно туди йти. Дай бог, якщо це допомогло йому. Йому потрібно грати постійно, але не факт, що в Шахтарі.









- Про Миколенко два роки тому ви говорили, що він ще сируватий.





- Два роки тому був ще сируватий. Зараз вони всі швидко дозрівають. Він дуже спокійно проходить всі етапи дорослішання і грає розумно. Мені здавалося, що він той, якого навчають хлопець. На позиції лівого захисника він добре виглядав, може і в центрі зіграти.

Взагалі має бути багато універсалів в команді, хоча б три людини, які можуть закрити 1-3 позиції, тоді у тренера є варіативність. Миколенко - один з таких гравців. При цьому, у нього світла голова і мізки, і здатність вчитися.





- Про Шапаренко ви говорили, що з нього зробили топа, яким він не є.





- Це очікування. Якщо футболіст випадає з якихось загальних норм українського футболу: мобільний, що відбирає центр поля з агресією і міццю, це не до Шапаренко. Він з цієї канви випав, і зараз всі думають, що буде ... А не буде нічого, тому що у нього є розум, але він поки стоїть на м'язах, які не готові. У нього був скачок, з яким він не справлявся. Великі очікування, нерозуміння з боку тренера. Це теж фактор.





- У вас з ним були розмови?





- Вимоги у мене були інші. Не знаю, які у нього вони були в Динамо. Але приїжджати в збірну з тим ставленням, яке у нього було в клубі ... Я відразу не допускав такого. Образи, непорозуміння якісь. Я йому відразу сказав, що тренер не ворог сам собі, він не поставить гравця, який гірше, щоб просто покарати іншого, це маячня. Значить, якась невідповідність нормам, а у нас вони свої, і, якщо ти їх будеш виконувати, значить будемо так і робити.





Одна справа, коли не виходить. Я йому кажу: «Нічого, крім футбольного поля у тебе немає: ні тата, ні мами, ні розмов. Іди і почни думати про футбол. Не шукай проблем там, де їх немає. І тренер повинен тобі давати право на помилку, просто в Динамо і Шахтарі їх мало дають».

- Що у Леднева не виходить зараз?





- Чи не виходить вийти в старті. У нього все виходить. Він грає в Динамо, знаходиться в хорошому тренувальному процесі, погляди Луческу я не знаю. Він частина команди і виділяти його, ну не знаю ...





Вітя Скрипник показав все, що він вміє робити. Це було в Зорі. Зараз інша справа. Там все класні хлопці, але не більше того. У них є чіткий план - Ліга Європи, і як можна вище в чемпіонаті. А тут все максимально високо. Чи не цікавлять твої слабкості, твої питання, ти повинен бути сильніше за всіх на кожному тренуванні. Тому що сидять і чекають, що ти будеш слабкий.





- Які у вас спогади про нього?





- Коли ми його взяли, він був наймолодшим в групі. На той момент був відчуття, що він гравець штрафного майданчика: «під себе», «від себе». Ми їх всіх використовували точково, нам було досить лівоногий хлопець, який може обіграти на прапорці, зробити це, і забити, і на цьому все.





Тому що того, що потрібно далі йому, у нас не було. Відпрацьовувати назад, тактичні маневри, вступати в боротьбу - він не хоче цього робити, тому що не навчений. Потрібно його сильні якості використовувати. У юнацькому футболі цього було достатньо, але якщо у нього тільки ці якості і залишилися, цього не достатньо. Футбол - це для чоловіків, потрібно багато бігати, вести і шукати боротьбу. Футболіст в самому топовом клубі, по-моєму, півтори хвилини може знаходиться з м'ячем.





- Про Лунін ви говорили, що у нього велика впевненість в собі і він психологічно дуже стійкий?





- Може бути, тому що він в Реалі, і там не дають розслабитися. Він мені дуже сподобався як футболіст, як людина і як воротар. Я відчував такий стан, коли Шовковський стояв. Ми можемо на нього покластися і це топ.





- Андрій Шевченко хоче, щоб всі збірні, починаючи від U-16 і закінчуючи національною грали по одній тактичної моделі, як ви вважаєте, це добре, це правильно?





- Скільки тренерів - стільки й думок. Він має на це право. Хлопці, які йому повинні підходити, повинні знати структуру. Вихід з оборони, як накривають, як володіти м'ячем, як без м'яча грати. У цьому логіка є, але інша справа, що якість футболістів іншого плану. Нікуди ми не подінемося, якщо ці хлопці працюють в топ-клубах, де цей процес угвинчений в голову. Але інша справа - молоді пацани, які тільки-тільки починають грати в футбол, і ще повинні багато чому навчитися, а вчитися в збірній складно, тому що є тільки три дні тренувальної роботи.





- Олександр Петраков теж був не в захваті від ідеї грати за однією схемою і м'яко кажучи - критикував цю концепцію...





- Олександре Васильовичу - це доказ. Це не аксіома, звичайно. Володіючи футболістами хорошого рівня, не надто талантами якимись, знаючи їх сильні якості і не відходячи від своєї лінії, він домігся самого феноменального результату і став чемпіоном світу. Тут ніяких питань бути не може. Комусь цей футбол може подобається, а комусь ні, але знову ж таки, роботу тренера завжди визначають за результатом. Будь-який тренер, який приходить туди - повинен розуміти, як він буде бачити цей футбол, в залежності від того, які у нього є гравці. І в 15 років - це одна справа, а в 16-18 інше. Деякі приїжджають в команду і взагалі не стикаються з таким поняттям, як тактика. Але у них є задатки, які тренер намагається внести в свій колектив. Це має право на життя. Але якісні футболісти завжди визначають структуру, якщо їх немає, ні про яку структурі не може бути й мови.





- Ну добре, гравців обмежений вибір і тактику вам нав'язують, що ж тоді робити тренеру залишається, якщо від нього нічого не залежить, але результат вимагають?





- Я теж ставив це питання. Тому що ти несеш відповідальність за результат. Ця дилема буде завжди. В один час приїхали фахівці з Голландії та порахували, що потрібно грати в 4-3-3, в академії все так і грали, потім приїжджали до нас і стикалися з питаннями роботи на оборону. Ми вимагали одних речей, а вони робили, то що від них вимагали в клубі. Ми знаходили симбіоз, щоб брати групу людей з Динамо і Шахтаря, які хоча б десь навчені. А якщо хлопці приходили з інших клубів, то, щоб їх впроваджувати в ці схеми - потрібен час.

А ще довіру, не все буде виходити, чи не буде результату - і тут потрібна довіра, так зване - дозвіл на помилку. Що є результат? Підготовка футболістів для першої команди або результат? Звільняють тебе за результат, а не за те, що ти когось підготував.





- Так все-таки, як ви вважаєте, чи існує ця єдина система, про яку говорить Андрій Шевченко?





- У теоріях вона десь існує. І ми можемо говорити, що в деяких командах, як грають молодіжні команди, так і повинна грати перша. Я свого часу сказав, що збірна Іспанії грає так, тому що так гравці грали в молодіжній команді. Там піраміда перевернута. Перша команда грала так, тому що так грала молодіжка і U-19. У них все навпаки - знизу вгору.





- У вашого колишнього колеги Юрія Максимова, запитували, чи не хотів би він поїхати стажуватися в Вердер, він відповів: "Ні, чому там мене новому навчать". Ви ж проходили стажування в Штутгарті...





- Чому колишній колега? Ми ж зараз теж колеги (сміється). Так, я проходив стажування в Штутгарті, але це було стажування дитячо-юнацького футболу, U-17 і U-19. Тобто, це спочатку тренерська навчання. Я тоді тільки закінчив грати в футбол, як тренувати ще не знав. Коли говорять, що футболіст може відразу тренувати, це неправда. Він може мати здатність, але як тренувати - він не знає. Він не вміє керувати, які цілі ставити, як реагувати на стрес, на ураження, якщо хлопці не слухають...





- Вам імпонує німецький вектор?





- Мені імпонує будь-який вектор, де можна чогось навчитися. А як застосувати, це вже залежить від твоїх здібностей і футболістів, які у тебе є. Ти хочеш грати в короткий пас з виходом в середню зону і завершенням атак і використовувати це в ті чи інші критичні моменти, але якщо у тебе не готові фізично футболісти і не знають, куди ми йдемо, дуже складно це буде це зробити, використовуючи німецький, іспанську та італійську вектори. Тому тут український вектор. Він досить якісний. Він заснований на характері, на фізичній підготовці і вже зараз на тактичної грамотності. Український футбол - це хороший футбол.





- Якби у вас зараз була можливість поїхати в будь-яку команду, куди ви б хотіли?





- Я якось чесно не думав над цим. Дивлячись, що я хочу. Якщо ми говоримо про футбол, який проповідують топ-команди, то поїхати можна, але що робити далі? Коли ти приїдеш з цими знаннями в наші реалії, де питання дієти - ключовий, а ми говоримо про те, що можна заїхати і поїсти на заправку. При цьому у мене будуть знання, які можна застосувати. Я пристосовуюся до того, що у нас є на даний момент.