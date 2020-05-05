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Кременчук витратить додатково 308,3 тис грн на відеокамери в рамках проєкту «Безпечне місто»

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 12 Коментарів: 1

 

Гроші терміново перерозподілили на вимогу області

5 травня виконком Кременчуцької міськради терміново ухвалив рішення про виділення додатково 308,3 тис грн на проєкт «Безпечне місто», який має реалізовуватися за співфінансування з обласного бюджету – за рахунок коштів «Громадського бюджету Полтавщини». Нагадаємо, проєкт передбачає встановлення мережі камер відеоспостереження.


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Як пояснили під час засідання бюджетної депутатської комісії, що передувала засіданню виконкому, область змінила умови співфінансування, зменшивши власну частку. Таким чином, Кременчук має вкласти більше зі свого бюджету.


Додаткові гроші місто виділить за рахунок зменшення асигнувань «Кременчуцькому тролейбусному управлінню». Розробники проєкту рішення виконкому повідомили, що ці кошти - від економії по зарплаті КТУ за рахунок зменшення відпрацьованих годин під час карантинних заходів. Як пояснив додатково мер Кременчука Віталій Малецький під час виконкому, це економія на комунальних автобусах.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: Безпечне місто відеокамера камери спостереження громадський бюджет

Коментарі: 1

96
gansit:
Сьогодні, 17:28

Ураааа! нашли новый деребан.


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