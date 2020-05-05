Бюджетні установи Кременчука заборгували за тепло 35 млн грн

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Бюджетні заклади та установи Кременчука завершили опалювальний сезон із боргом за спожите тепло в сумі 35 млн грн. Про це повідомив мер Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконкому 5 травня. Борги виникли перед ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» і ТЕЦ вагонзаводу.





– Треба розробити план погашення заборгованості, - зазначив міський голова.







Планується вже завтра запросити в мерію представників підприємств, перед якими виник борг, та представників КП «Теплоенерго», аби обговорити, як виходити з ситуації.





Як повідомлялося раніше, бюджетні установи міста невчасно розраховувалися за енергоносії у 2019 році через недовиконання бюджету. ПАТ «Полтаваобленерго» через суд стягувало пеню за послуги з опалення ще минулого сезону.